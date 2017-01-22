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Гомес приносит победу Аталанте над Сампдорией

Бергамцы опережают «Милан» в турнирной таблице

  • 22.01.2017 21:28
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Метки
«Аталанта» — «Сампдория» - 1:0
Гол: Алехандро Гомес, 55, с пенальти.
«Аталанта»: Бериша — Масьелло, Кальдара, Бастони — Конти (Зуканович, 61), Меледжони (Грасси, 46), Фрейлер, Спинаццола — Куртич, Гомес (Толой, 88) — Петанья.
«Сампдория»: Пуджони — Педру Перейра, Сильвестре, Скриньяр, Павлович — Линетти (Муриэль, 58), Торррейра, Прат (Дюричич, 51) — Бруну Фернандеш (Будимир, 83)  - Квальяррела, Шик.
Предупреждения: Куртич — Перейра, Дюричич, Скриньяр.
 

Источник — Sport.ua

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