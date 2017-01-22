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Динамо Киев — Тяньцзинь Тэда — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча «Динамо Киев» — «Тяньцзинь Тэда»

  • 22.01.2017 21:28
  • 1046 просмотров
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Метки
fcdynamo.kiev.ua. «Динамо Киев» - «Тяньцзинь Тэда»
© fcdynamo.kiev.ua. «Динамо Киев» - «Тяньцзинь Тэда»

В контрольном поединке «Динамо Киев» — «Тяньцзинь Тэда» крупную победу одержала украинская команда:

Источник — Sport.ua

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