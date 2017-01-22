Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Байер не оставил шансов Герте

Владлен Юрченко участие в матче не принимал

  • 22.01.2017 20:46
  • 175 просмотров
  • 0 комментария
Метки
«Майнц» — «Кёльн» - 0:0
«Майнц»: Лёссл —  Бросински, Бунгерт, Белль, Бюссманн — Фрай, Латца —Озтунали, Самперио (Бузиан, 77) — Муто (Гбамин, 89), Де Бласис.
«Кёльн»: Кесслер — Соренсен, Марох, Хайнц — Ольковски, Хёгер, Эктор, Рауш — Клеменс (Битенкур, 74), Модест, Осако.
Предупреждения: Бюссманн — Соренсен.
 
 
«Байер» — «Герта» - 3:1
Голы: Топрак, 12, Чалханоглу, 36, 88 – Штокер, 44.
«Байер»: Лено — Хенрикc, Топрак, Драгович (Та, 8), Венделл — Кампль, Баумгартлингер — Беллараби (Хавертц, 84), Чалханоглу — Чичарито, Брандт (Мехмеди, 75).
«Герта»: Ярштайн — Пекарик, Штарк, Брукс, Платтенхардт — Шельбред (Аллаги, 87), Лустенбергер — Эссвайн (Харагучи, 66), Дарида (Шибер, 82), Штокер —  Ибишевич.
Предупреждения: Ибишевич, Штокер.
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.