Байер не оставил шансов Герте

«Майнц» — «Кёльн» - 0:0
«Майнц»: Лёссл — Бросински, Бунгерт, Белль, Бюссманн — Фрай, Латца —Озтунали, Самперио (Бузиан, 77) — Муто (Гбамин, 89), Де Бласис.
«Кёльн»: Кесслер — Соренсен, Марох, Хайнц — Ольковски, Хёгер, Эктор, Рауш — Клеменс (Битенкур, 74), Модест, Осако.
Предупреждения: Бюссманн — Соренсен.
«Байер» — «Герта» - 3:1
Голы: Топрак, 12, Чалханоглу, 36, 88 – Штокер, 44.
«Байер»: Лено — Хенрикc, Топрак, Драгович (Та, 8), Венделл — Кампль, Баумгартлингер — Беллараби (Хавертц, 84), Чалханоглу — Чичарито, Брандт (Мехмеди, 75).
«Герта»: Ярштайн — Пекарик, Штарк, Брукс, Платтенхардт — Шельбред (Аллаги, 87), Лустенбергер — Эссвайн (Харагучи, 66), Дарида (Шибер, 82), Штокер — Ибишевич.
Предупреждения: Ибишевич, Штокер.
Источник — Sport.ua
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