Челси берет очередные три очка в чемпионате

Вернидуб сказал, что не отпустит. Он настоящий мужик - слов на ветер не бросает!

...ребята , помогите убрать комментатора с Футбол1.2.стыдно слушать этот бред ,о клубах и игроках...

Меркушина-Джима-Семеренко-Пидгрушна вот такой дожна быть эстафетная команда на ЧМ

Давайте мухи отдельно котлеты отдельно. Репортаж не о ДК и тем более не о спорте. Каждый в праве ...

Так собственник квартиры он, а не она.