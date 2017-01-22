Челси берет очередные три очка в чемпионате

«Челси» - «Халл Сити» - 2:0
Голы: Диего Коста, 45+7, Кэхилл, 81.
«Челси»: Куртуа — Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл — Мозес, Канте, Матич, Алонсо — Педро Родригес (Виллиан, 71), Коста (Батшуайи, 87), Азар (Фабрегас, 71).
«Халл Сити»: Якупович — Магуайр, Доусон, Дэвис (Ниассе, 59) — Элабделлауи, Мэйсон (Мейлер, 21), Хаддлстоун, Клукас, Робертсон — Эвандро Гебель — Абель Эрнандес (Диоманде, 75).
Предупреждения: Канте — Доусон, Дэвис, Робертсон.
Источник — Sport.ua
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