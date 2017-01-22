Бешикташ ждет Соболя на медосмотр

Турецкий «Бешикташ» договорился с «Шахтером» и «Зарей» на предмет аренды защитника Эдуарда Соболя.
21-летний футболист сборной Украины прибудет в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта уже в начале следующей недели.
«Шахтер», которому принадлежат права на Соболя, получит 150 тысяч евро за полугодовую аренду, а сам футболист заработает в новом клубе 500 тысяч евро.
Источник — Sport.ua
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