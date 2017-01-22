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Бешикташ ждет Соболя на медосмотр

Защитник луганской «Зари» вскоре переберется в Турцию

  • 22.01.2017 20:25
  • 1237 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Заря. Эдуард Соболь
© ФК Заря. Эдуард Соболь
Турецкий «Бешикташ» договорился с «Шахтером» и «Зарей» на предмет аренды защитника Эдуарда Соболя.
 
21-летний футболист сборной Украины прибудет в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта уже в начале следующей недели.
 
«Шахтер», которому принадлежат права на Соболя, получит 150 тысяч евро за полугодовую аренду, а сам футболист заработает в новом клубе 500 тысяч евро.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 22.01.2017 21:29
    0
    Вернидуб сказал, что не отпустит. Он настоящий мужик - слов на ветер не бросает!
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