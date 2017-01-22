Зозуля впервые вышел в стартовом составе Бетиса

© twitter.com/zozulyaroman18. Роман Зозуля

Украинский форвард «Бетиса» Роман Зозуля начал поединок 19-го тура чемпионата Испании против «Спортинга» в основном составе.

Этот выход в старте стал первым для форварда в испанской команде. Перед очным противостоянием «Бетис» находится на четырнадцатом месте в турнирной таблице, «Спортинг» — восемнадцатый.

Источник — Sport.ua

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