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Зозуля впервые вышел в стартовом составе Бетиса

Украинский нападающий сыграет против «Спортинга»

  • 22.01.2017 20:03
  • 2096 просмотров
  • 6 комментария
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twitter.com/zozulyaroman18. Роман Зозуля
© twitter.com/zozulyaroman18. Роман Зозуля
Украинский форвард «Бетиса» Роман Зозуля начал поединок 19-го тура чемпионата Испании против «Спортинга» в основном составе.
 
Этот выход в старте стал первым для форварда в испанской команде. Перед очным противостоянием «Бетис» находится на четырнадцатом месте в турнирной таблице, «Спортинг» — восемнадцатый.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    andrew-muh
      andrew-muh, 22.01.2017 20:14
    -11
    нельзя его на ввесь матч, красную ведь получит
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    rokkino
    rokkino, 22.01.2017 20:29
    0
    странный комент выше
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    vovavovik
    vovavovik, 22.01.2017 20:34
    +8
    izchak, 22.01.2017 20:30
    Чумадан, вокзал, АТО!!!
    Так пользы всем больше будет, и перестанет ДД позорить.
    Тобі в ато пора. Або чумадан, вокзал, мацква!!!
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    Anton Semchishin
      Anton Semchishin, 22.01.2017 20:40
    -7
    Видимо, прощальный бенефис.
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    Jeck
      Jeck, 22.01.2017 20:47
    -1
    Стопудово Зозуля заб'є 1 м'яч
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    Владимир Коробко
    Владимир Коробко, 22.01.2017 21:06
    -1
    Jeck, 22.01.2017 20:47
    Стопудово Зозуля заб'є 1 м'яч
    В свои ворота!
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