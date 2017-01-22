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Николай МОРОЗЮК: «Было тяжело из-за солнышка»

Хавбек киевского «Динамо» - о победе над «Тяньцзинь Теда» (3:0)

  • 22.01.2017 19:36
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ФК Динамо Киев, Николай Морозюк
© ФК Динамо Киев, Николай Морозюк
Полузащитник «Динамо» Николай Морозюк прокомментировал победу команды над китайским клубом «Тяньцзинь Теда» во втором контрольном матче на сборе в Марбелье.
 
— Мы играли вторую игру второй день подряд. Немножко тяжеловато было. Но это самое главное — набрать физические кондиции и вспомнить в игре то, над чем мы работаем на каждой тренировке каждый день. Ну и почувствовать друг друга, вспомнить то, что мы наверное где-то утратили за период отпуска. Могу сказать, что сегодня было намного тяжелее, чем вчера. Может быть потому, что солнышко выглянуло, а скорее — потому что вторая игра подряд. Неготовы мы еще, далеки от оптимальных кондиций. Но впереди еще много и тренировок, и игр, ничего страшного.
 
Конечно, всем хочется больше играть, чем тренироваться. Но без тренировок трудно чего-то добиться в игре. В общем, мы сыграли два поединка, две победы — хорошее настроение. Будем дальше работать и выигрывать и дальше, — сказал Николай.
 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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