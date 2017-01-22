Торино не устоял в Болонье, Сассуоло обыграл Пескару

Артем Беседин (Роман Яремчук, 25; Александр Гладкий, '46)

Именно разгром. Уже более сотни лет победа с разрывом в три мяча называется разгромом, даже если ...

Ничего плохого про игру говорить не хочу. НО , ЗАГОЛОВОК !!! Три -ноль - уверенная победа . Но не...

Где Яремчук?