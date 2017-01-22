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Торино не устоял в Болонье, Сассуоло обыграл Пескару

«Дженоа» и «Кротоне» победителя не определили, минимальная победа «Эмполи»

  • 22.01.2017 19:00
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«Болонья» — «Торино» - 2:0
Голы: Дземаили, 43, 83.
«Болонья»: Миранте — Крафт, Ойконому, Майетта, Масина — Надь (Донса, 78), Пулгар, Дземаили — Ди Франческо (Верди, 72), Дестро, Крейчи (Риццо, 88).
«Торино»: Харт — Дзаппакоста (Де Сильвестри, 46), Россеттини, Моретти, Баррека — Бенасси (Мартинес, 79), Вальдифиори (Итурбе, 66), Базелли — Фальке, Бойе, Льяйич.
Предупреждения: Дземаили, Дестро — Бенасси, Де Сильвестри.
 
 
«Пескара» — «Сассуоло» - 1:3
Голы: Баэбек, 56 — Матри, 1, 73, Пеллегрини, 65.
«Пескара»: Биссарри — Форназье, Стендардо, Кода (Бенали, 75), Крешенчи — Кристанте, Бруно, Бираги — Верре (Мемушай, 63), Баэбек (Пепе, 66) — Капрари.
«Сассуоло»: Консильи — Лирола (Антей, 54), Каннаваро, Ачерби, Пелузо — Маццители, Пеллегрини (Дункан, 81), Аквилани — Берарди, Матри (Дефрель, 74), Политано.
Предупреждения: Капрари, Кода, Бруно, Кристанте — Матри, Берарди, Пеллегрини, Антей, Политано.
 
 
«Дженоа» — «Кротоне» - 2:2
Голы: Симеоне, 43, Окампос, 66, с пенальти — Чеккерини, 54, Феррари, 74.
«Дженоа»: Ламанна — Иццо, Бурдиссо, Муньос — Эденилсон, Катальди, Ригони (Кофи, 30), Лаксальт — Лазович (Пандев, 61), Симеоне, Окампос (Пинилья, 79).
«Кротоне»: Кордаз — Рози, Чеккерини, Феррари, Сампиризи — Роден, Барберис, Кризетиг, Стоян (Мартелла, 75) — Тротта, Фальчинелли.
Предупреждения: Катальди — Рози, Кризетинг.
 
 
«Эмполи» — «Удинезе» - 1:0
Гол: Мчелидзе, 82.
«Эмполи»: Скорупски — Лорини (Весели, 56), Беллуски, Коста, Паскуаль — Кроче, Бухель, Крунич — Пуччарелли (Тельо, 72) — Мчелидзе, Маккароне (Тиам, 78).
«Удинезе»: Карнезис — Фараони, Данило, Фелипе, Самир — Халльфредссон (Кумс, 63), Фофана, Янкто (Матос, 85) — де Поль, Сапата (Перица, 55), Теро.
Предупреждения: Беллуски, Паскуаль, Коста, Тельо — Янкто, Халльфредссон, Самир, Кумс.
 

Источник — Sport.ua

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