Арсенал в меньшинстве вырвал победу у Бернли

«Арсенал» – «Бернли» - 2:1
Голы: Мустафи, 59, Санчес, 90+8, с пенальти – Грэй, 90+3, с пенальти.
«Арсенал»: Чех — Паулиста, Мустафи, Косельни, Монреаль — Рэмси, Джака — Санчес, Езил (Бельерин, 89), Ивоби (Кокелен, 69) – Жиру (Уэлбек, 87).
«Бернли»: Хитон — Лоутон, Кин, Ми, Уорд — Бойд, Марни (Тарковски, 76), Хендрик (Бартон, 73), Дефур (Воукс, 77) — Грэй, Барнс.
Предупреждения: Мустафи — Лоутон, Марни.
Удален: Джака, 66.
Источник — Sport.ua
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