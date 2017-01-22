Интер берет три очка в матче с Палермо

«Палермо» — «Интер» - 0:1
Гол: Мариу, 65.
«Палермо»: Посавец — Сионек, Гонсалес, Гольданига — Рисполи (Диаманти, 75), Энрике (Балог, 72), Гацци, Яяло (Чочев, 81), Пеццела — Квайсон — Нестеровски.
«Интер»: Ханданович — Д`Амброзио, Мурильо, Миранда, Ансальди — Гальярдини, Брозович — Кандрева (Сантон, 82), Банега (Мариу, 55), Перишич (Кондогбия, 77) — Икарди.
Предупреждения: Гольданига, Гацци, Балог, Диаманти, Квайсон — Ансальди, Д`Амброзио.
Удаление: Ансальди, 80.
Источник — Sport.ua
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