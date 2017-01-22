Егише МЕЛИКЯН: «В нашей игре было много хорошего»

© ФК Сталь, Егише Меликян

Старший тренер «Стали-U-21» Егише Меликян прокомментировал итоги поединка его подопечных на Мемориале имени Макарова против представителя первого дивизиона «Колоса» из Ковалевки.

- С самых первых минут сегодняшнего матча ощущалось, что против наших ребят вышли играть опытные мужики, которые явно постарше и в принципе мощнее. Однако, несмотря на это, наша команда показала хороший футбол и мне много, что понравилось. Даже при таком давлении соперника у нас проходили быстрые атаки и красивые комбинации. В действиях наших ребят было много хорошего, в том числе и организация игры в обороне. Мы стремимся, чтобы в игре команды было больше динамики, и в связи с этим отказываемся от позиционного футбола. Пропускали же мы голы вследствие индивидуальных ошибок, и над этим нам придется еще много работать. Как раз такие поединки против сильных и опытных соперников и показывают нам основные направления для работы. Да, сегодня мы уступили, но само качество командной игры наших ребят меня порадовало.

Напомним, что в сегодняшнем матче Мемориала Макарова молодежный состав «Стали» вел в счете против пятой команды первой лиги, но в итоге уступил 1:3. Вот как расположились команды в турнирной таблице после трех проведенных туров:

1. «Олимпик» (Донецк) - 6 очков (2 игры, разница 5-2), 2. «Колос» (Ковалевка) – 6 очков (3 игры, разница 10-2), 3. «Сталь-U-21» (Каменское) – 3 очка (2 игры, разница 5-4), 4. Джуниорс (Шпитьки) – 3 (2 игры, разница 3-4). 5. «Металлург» (Запорожье) – 0 (3 игры, разница 1-12).

В четвертьфинал из группы выходят три лучшие команды. Завтра каменчане сыграют с донецким «Олимпиком».

Источник — ФК Сталь Каменское

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