Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Егише МЕЛИКЯН: «В нашей игре было много хорошего»

Наставник молодежной команды «Стали» - о выступлении команды на Кубке Макарова

  • 22.01.2017 17:58
  • 108 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Сталь, Егише Меликян
© ФК Сталь, Егише Меликян
Старший тренер «Стали-U-21» Егише Меликян прокомментировал итоги поединка его подопечных на Мемориале имени Макарова против представителя первого дивизиона «Колоса» из Ковалевки.  
 
- С самых первых минут сегодняшнего матча ощущалось, что против наших ребят вышли играть опытные мужики, которые явно постарше и в принципе мощнее. Однако, несмотря на это, наша команда показала хороший футбол и мне много, что понравилось. Даже при таком давлении соперника у нас проходили быстрые атаки и красивые комбинации. В действиях наших ребят было много хорошего, в том числе и организация игры в обороне. Мы стремимся, чтобы в игре команды было больше динамики, и в связи с этим отказываемся от позиционного футбола. Пропускали же мы голы вследствие индивидуальных ошибок, и над этим нам придется еще много работать. Как раз такие поединки против сильных и опытных соперников и показывают нам основные направления для работы. Да, сегодня мы уступили, но само качество командной игры наших ребят меня порадовало.   
 
Напомним, что в сегодняшнем матче Мемориала Макарова молодежный состав «Стали» вел в счете против пятой команды первой лиги, но в итоге уступил 1:3. Вот как расположились команды в турнирной таблице после трех проведенных туров:
 
1. «Олимпик» (Донецк) - 6 очков (2 игры, разница 5-2), 2. «Колос» (Ковалевка) – 6 очков (3 игры, разница 10-2), 3. «Сталь-U-21» (Каменское) – 3 очка (2 игры, разница 5-4), 4. Джуниорс (Шпитьки) – 3 (2 игры, разница 3-4). 5. «Металлург» (Запорожье) – 0 (3 игры, разница 1-12).
 
В четвертьфинал из группы выходят три лучшие команды. Завтра каменчане сыграют с донецким «Олимпиком».
 

Источник — ФК Сталь Каменское

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.