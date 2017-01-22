Богдан ЛЕДНЕВ: «Нас ждут очень интересные игры»

Півзахисник «Динамо» U-19/U-21 Богдан Лєднєв розповів про тренувальні збори в Іспанії, як провів новорічні свята та підвів підсумки 2016 року.

- Як проходять збори, в якому настрої команда готується до другої частини сезону?

- Збори проходять добре, всі працюють по максимуму, щоб добре підготуватися до нового сезону. Нас чекають дуже цікаві ігри.

- Вчора відбувся перший матч на тренувальних зборах, як можеш прокоментувати гру? Чому так довго не вдавалося відкрити рахунок?

- Я вважаю, що ми грали добре для першої гри. Створювали багато моментів, але трохи страждала реалізація моментів. На щастя, рахунок вдалося довести до переможного.

- Які цілі і завдання ставиш перед собою в новому році?

- Головна мета - якомога далі пройти в Лізі чемпіонів, а також стати чемпіонами в українському чемпіонаті.

- Як відсвяткував новорічні свята?

- Усі свята провів у родинному колі.

- Яка найпам'ятніша подія відбулася з тобою за минулий рік? 2016 рік можеш занести собі в плюс?

- Зіграв в Юнацькій Лізі чемпіонів, спробував себе на високому рівні, тому можу 2016 рік занести собі в актив.

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