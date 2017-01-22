Черноморец минимально обыграл Николаев

В Совиньоне прошел тренировочный матч, состоявший из четырех таймов по 30 минут каждый. Счет открыл на 16-й минуте Андриевский, мастерски закрутив мяч со штрафного от лицевой линии в ближний угол ворот. Во втором получасовом отрезке обе команды имели несколько возможностей изменить результат, но хорошие моменты не использовали одессит Плохотнюк и николаевец Ковалев.

После часа игры оба тренера полностью заменили составы. У «Черноморца» трижды мог отличиться Ковалец, однажды Татарков, но мяч так больше и не побывал в воротах — 1:0.

«Черноморец» — МФК «Николаев» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0)

21 января 2017 года. Одесса. 13−00. УТБ «Черноморец» в Совиньоне (поле № 3). 0 градусов, пасмурно.

Арбитр — Александр Дердо (Черноморск) — 1−2 таймы; Дмитрий Бондаренко (Одесса) — 3−4 таймы, ассистенты — Дмитрий Козорезов и Игорь Быцкало (Одесса).

«Черноморец»: 1−2 таймы — Каневцев, Азацкий, Мартыненко, Люлька (капитан), Каплиенко, Смирнов, Андриевский, Третьяков, Коркишко (Серденюк, 45), Мусолитин, Хобленко (Плохотнюк, 45); 3−4 таймы — Безрук, Гадрани, футболист на просмотре, Петько, Норенков, Данченко, Кабаев (капитан), Татарков (Хамелюк, 105), Попов, Ковалец, Барилко (Плохотнюк, 105).

МФК «Николаев»: 1−2 таймы — Майборода, Берко, Булычев, Павлов, Сартина, Бессалов, Саркисян (Алексанов, 31), Рогозинский (Муховиков, 45), Ковалев, Матюшин, Морис; 3−4 таймы — Агаларов, Дударенко, Бардадым, Назаренко, Поляница, Мыколаюк, Сантрапинских, Алексанов, Муховиков, Кошелюк, Шаврин, на замену выходили — Витенко, Морозов, Соловей.

Гол: Андриевский (16).

Предупреждены: Коркишко (9) — Бессалов (40), Поляница (100).

Источник — ФК Черноморец

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