Лестер крупно уступает Саутгемптону

«Саутгемптон» – «Лестер» - 3:0
Голы: Уорд-Праус, 26, Родригес, 39, Тадич, 85, с пенальти.
«Саутгемптон»: Форстер — Соарес, Йосида, Ван Дейк (Стивенс, 56), Бертранд – Хойбьерг (Класи, 73), Ромеу, Уорд-Праус — Редмонд, Родригес (Лонг, 80), Тадич.
«Лестер»: Шмайхель — Симпсон, Морган, Хут, Фухс – Менди (Олбрайтон, 46), Ндиди, Дринквотер – Оказаки (Муса, 63), Варди, Грэй.
Предупреждение: Морган.
Источник — Sport.ua
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