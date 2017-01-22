Серхио РАМОС: «Выбрались из сложной ситуации»

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями от игры команды в нынешнем сезоне.
- Я всегда рад внести свой вклад и забить, особенно в тех играх, которые складываются для команды непросто. Мы выбрались из сложной ситуации. В «Реале» каждое поражение становится сигналом к началу слухов и дополнительного давления. Мы очень хорошо начали сезон и должны быть вместе в трудные времена, которые начинаются после любого поражения. «Реал» — это всегда большие требования.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.