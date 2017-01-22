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Серхио РАМОС: «Выбрались из сложной ситуации»

Капитан мадридского «Реала» - о выступлении своей команды в нынешнем сезоне

  • 22.01.2017 17:05
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express.co.uk. Серхио Рамос
© express.co.uk. Серхио Рамос
Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями от игры команды в нынешнем сезоне.
 
- Я всегда рад внести свой вклад и забить, особенно в тех играх, которые складываются для команды непросто. Мы выбрались из сложной ситуации. В «Реале» каждое поражение становится сигналом к началу слухов и дополнительного давления. Мы очень хорошо начали сезон и должны быть вместе в трудные времена, которые начинаются после любого поражения. «Реал» — это всегда большие требования.
 

Источник — ТК Футбол

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