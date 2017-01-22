Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Можем быть довольны своей игрой»

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри проанализировал игру своего коллектива во встрече с Лацио.

«Это было хорошее выступление со стороны моих подопечных. Ребята показали очень хороший футбол и с точки зрения атаки, и с точки зрения обороны. Конечно, нам есть что улучшать, но команда может быть довольна сегодняшним поединком. Нам удалось дать достойный ответ на поражение в предыдущем туре.

Схема? Идея о подобном модуле зародилась в середине недели. Я опробовал схему несколько раз на тренировках, и действия ребят оставили приятное впечатление. Вчера у меня еще были кое-какие сомнения, но сегодня я принял окончательное решение, решив сделать ставку на данное построение.

Манджукич? Вся команда была на высоте. Манджукич вернулся в молодость, поскольку в бытность молодым футболистом он выступал именно на той позиции, на которую я выпустил его сегодня. Марио провел хороший матч, особенно в плане физики и техники.

Трехсотый матч в Серии А? Я счастлив такому показателю. Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто продолжает работать со мной. Подобный результат приносить большое удовлетворение, но мы должны продолжать в том же духе.

Команда здорово проявила себя в фазе владения мячом. После перерыва мы терпеливо ждали своих шансов, которые были, но реализовать их так и не удалось. Ребята смогли сохранить энергию и при этом грамотно обороняли собственные владения. Качество футбола необходимо улучшать, поскольку сейчас мы входим в горячую фазу сезона. Нужно стараться быть более активными не только в Италии, но и в Лиге чемпионов».

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