Динамо громит Тяньцзинь Тэда на сборе в Марбелье

© fcdynamo.kiev.ua

Второй контрольный поединок на испанском сборе команда Сергея Реброва проводила против представителя китайской Суперлиги «Тяньцзинь Тэда». В завершившемся осенью чемпионате своей страны подопечные португальского специалиста Жайме Пашеку оказались в нижней части турнирной таблицы. Зимнюю подготовку китайцы начали раньше «динамовцев» и уже успели провести два товарищеских матча. Сначала «Тяньцзин» со счетом 0:1 уступил бухарестскому «Динамо», а затем последовало крупное поражение от «Санкт-Паули» - 2:6. Именно немецкому клубу киевляне противостояли вчера, и победа досталась действующему чемпиону Украины.



Стартовый состав «Динамо», по сравнению с матчем накануне, полностью изменился. Место в воротах занял Максим Коваль, а в обороне расположились Хачериди, Очигава, Михайличенко и Морозюк. За фланговые атаки было доверено отвечать Дерлису Гонсалесу и Виктору Цыганкову. Буяльский и Корзун были отправлены в опорную зону, Гармаш разместился ближе к атаке. А на острие вышел Артем Беседин, отметившийся вчера взятием ворот. В составе «Тяньцзинь Тэда» выделялись европейские легионеры китайского клуба – экс-полузащитник «Челси» Джон Оби Микел и сербский хав Неманья Гудель.



Киевляне сразу после стартового свистка начали действовать первым номером и полностью завладели территориальным преимуществом. Активные действия на флангах Гонсалеса и Цыганкова доставляли немало проблем защитной линии китайцев. И не удивительно, что именно с фланга пришла угроза, закончившаяся взятием ворот. Буяльский слева сделал передачу на ход Гонсалесу, который исполнил навес на дальнюю штангу. Прибежавший в штрафную Гармаш с линии вратарской не оставил шансов голкиперу.



После того, как киевляне открыли счет, ситуация на поле не изменилась. Подопечные Реброва вели позиционное наступление, а на противоположной половине поля скучал Максим Коваль. В первом тайме китайцы крайне редко гостили у штрафной «Динамо».



Полностью обновив состав в перерыве, киевляне активно начали вторую половину встречи. Вскоре они заработали перспективный штрафной метров в 25-ти от ворот. Ярмоленко пробил в «стенку», но через несколько минут Андрей стал автором результативного удара после прострела Тымчика.



В середине тайма «динамовцы» отдали инициативу соперникам. Китайцы стали больше владеть мячом, что, правда, не позволило им создавать остроту у ворот Бущана. За несколько минут до финального свистка попытался размочить счет Гудель, который совершил рывок в штрафную «Динамо» и завалился на газон. Пенальти арбитр не поставил. А в ответной атаке киевляне увеличили свое преимущество. Ярмоленко совершил забег по левому флангу, обыгрался с Антунешом и навесил точно на голову набегающему Громову – 3:0.



«Динамовцы», как и накануне, нанесли три результативных удара, но на этот раз оставили свои ворота на замке. В следующем спарринге подопечные Реброва встретятся с австрийским «Лиферингом».





«Динамо» Киев - «Тяньцзинь Тэда» - 3:0 (1:0)

Денис Гармаш, 27, Андрей Ярмоленко, 54, Артём Громов, 87

«Динамо»: Максим Коваль (Георгий Бущан, '46), Николай Морозюк (Александр Тымчик, '46), Богдан Михайличенко (Виторину Антунеш, '46), Зураб Очигава (Домагой Вида, '46), Евгений Хачериди (Никита Бурда, '46), Виктор Цыганков (Артём Громов, '46), Виталий Буяльский (Владимир Шепелев, '46), Никита Корзун (Сергей Рыбалка, '46), Денис Гармаш (Сергей Сидорчук, '46), Артем Беседин (Роман Яремчук, 25; Александр Гладкий, '46), Дерлис Гонсалес (Андрей Ярмоленко, '46)

«Тяньцзинь Тэда»: Ян Ципэн, Бай Юэфэн, Пань Симин, Хван Сок Хо, Цао Ян, Джон Оби Микел (Чжао Инцзе, '76), Ван Цюмин, Неманья Гудель, Чжао Хунлюэ, Ли Чжибинь, Ху Жэньтянь

Удары (в створ): 9 (8) - 4 (0)

Угловые: 3 - 2

Оффсайды: 3 - 1





ДИНАМО - ТЯНЬЦЗИНЬ ТЭДА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Автор — Тишура Александр, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.