Коваль выйдет в стартовом составе на матч против Тянцзинь Тэда

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Утром на тренировку в Футбольный центр отправились лишь голкиперы под руководством Михаила Михайлова, которые отрабатывали специальные вратарские упражнения.

Все остальные игроки ограничились занятием на поле для гольфа, расположенном на территории отеля. Эта тренировка носила восстановительный характер и включала в себя пробежку и упражнения по стретчингу. Теплая солнечная погода позволила выполнять эти упражнения на свежем воздухе.

Сегодняшний матч состоится в Футбольном центре Марбельи, на том поле, где обычно проводят свои тренировки динамовцы. Поскольку дорога до центра занимает всего несколько минут, команда отправится на игру меньше, чем за час до стартового свистка.

Как и вчера, динамовцы проведут два тайма разными составами:

1-й тайм: Коваль - Морозюк, Очигава, Хачериди, Михайличенко – Корзун - Гармаш, Буяльский, Гонсалес, Цыганков - Беседин (Яремчук).

2-й тайм: Бущан – Тымчик, Бурда, Вида, Антунеш – Рыбалка – Сидорчук, Шепелев, Громов, Ярмоленко – Яремчук (Гладкий).

Начало матча «Динамо» – «Тянцзинь Тэда» - в 17:00 по киевскому времени.

Источник — ФК Динамо Киев

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