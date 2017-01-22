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19-й тур
Утрехт
0:1
Аякс
22.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Утрехт — Аякс — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Эредивизи «Утрехт» — «Аякс»

  • 22.01.2017 16:30
  • 78 просмотров
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В поединке 19-го тура чемпионата Нидерландов «Утрехт» — «Аякс» минимальную победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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