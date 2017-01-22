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Алан ПАТРИК: «Сложно приспособиться к стилю Шахтера»

Полузащитник донецкого «Шахтера» - о матче против «Краковии»

  • 22.01.2017 15:46
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Алан ПАТРИК: «Сложно приспособиться к стилю Шахтера»
Своим мнением о матче против «Краковии» поделился полузащитник донецкого «Шахтера» Алан Патрик.
 
– Мне сейчас немного сложно приспособиться к стилю «горняков», потому что в Бразилии команды действуют по-другому. Тем не менее с каждым днем я прибавляю и привыкаю к требованиям Паулу Фонсеки. Очень рад, что мы выиграли сегодняшний поединок, но нужно не останавливаться и продолжать в том же духе. Теперь нас ждет сбор в Португалии, где будем работать над тактикой. Я счастлив снова быть частью «Шахтера», хочу быть полезным и постараюсь сделать все для этого.
 

Источник — ФК Шахтер

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