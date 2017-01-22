Ювентус не оставил шансов Лацио

«Ювентус» — «Лацио» - 2:0
Голы: Дибала, 5, Игуаин, 17.
«Ювентус»: Буффон — Лихтштайнер (Барцальи, 74), Бонуччи, Кьеллини, Асамоа — Хедира, Пьянич — Куадрадо, Дибала (Ринкон, 82), Манджукич — Игуаин (Пьяца, 87).
«Лацио»: Маркетти — Патрик, де Врей, Уоллас, Раду (Лукаку, 60) — Пароло, Билья (Джорджевич, 60), Милинкович-Савич — Ломбарди (Мурджа, 66), Иммобиле, Ф. Андерсон.
Предупреждения: Раду, Иммобиле, Пароло.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.