Ювентус не оставил шансов Лацио

Меркушиной нужно было на первом этапе бежать, а на 4 - Пидгрушной.

МОЛОДЦЫ! Если бы не первый!а так молодцы!

Долбанная Журавок! Оставила Украину без медалей!

А ВСЕ ГРЕБАННАЯ ЖУРАВОК

Блин, опять 4...

3-21-4! - Молодці!

Не Вирер не отдаст, на финише рванет(

Надо делать Доротею!

Вирер под конец устает очень сильно всегда, нужно давить Меркушиной!

Вирер под конец устает очень сильно всегда, нужно давить Меркушиной!