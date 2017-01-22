Александр ЗУБКОВ: «Для первого раза сыграли нормально»

© ФК Шахтер. Александр Зубков

После победы над польской «Краковией» с прессой пообщался форвард «Шахтера» Александр Зубков.

– Считаю, для первого матча сыграли нормально, отработали по тайму и двигались хорошо на фоне небольшой усталости. Конечно, всегда приятно одержать верх, в том числе и на сборах. Ребята выкладываются на каждой тренировке, поэтому в психологическом плане победа очень важна. Понемногу команда набирает кондиции. Отличный сбор провели и на мажорной ноте его закончили. Теперь на пару дней вернемся в Киев, отдохнем и с новыми силами отправимся в Португалию.

Источник — ФК Шахтер

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