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Александр ЗУБКОВ: «Для первого раза сыграли нормально»

Нападающий донецкого «Шахтера» - о матче против «Краковии» (2:0)

  • 22.01.2017 15:26
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ФК Шахтер. Александр Зубков
© ФК Шахтер. Александр Зубков
После победы над польской «Краковией» с прессой пообщался форвард «Шахтера» Александр Зубков.
 
– Считаю, для первого матча сыграли нормально, отработали по тайму и двигались хорошо на фоне небольшой усталости. Конечно, всегда приятно одержать верх, в том числе и на сборах. Ребята выкладываются на каждой тренировке, поэтому в психологическом плане победа очень важна. Понемногу команда набирает кондиции. Отличный сбор провели и на мажорной ноте его закончили. Теперь на пару дней вернемся в Киев, отдохнем и с новыми силами отправимся в Португалию. 
 

Источник — ФК Шахтер

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