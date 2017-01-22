КАПЛИЕНКО: «В один момент Аланьяспор предложил разорвать контракт»

© ФК Аланьяспор. Александр Каплиенко

Защитник «Черноморца» Александр Каплиенко рассказал о своем негативном опыте выступления в чемпионате Турции.

- В июне 2016 года появилась информация, что ты перешел в состав дебютанта турецкой Суперлиги «Аланьяспор» на три года. Но уже в сентябре клуб заявил о расторжении контракта. В чем были причины?

— Возможно, в Турции так принято (улыбается). Команда вышла из первой лиги в Суперлигу, и сразу провела очень много трансферов — больше двадцати! Они стали подписывать буквально «всех». Африканцев, кто повыносливей, кто поиграл где-то. У них нет жесткого лимита на легионеров, так что вскоре в команде осталось 2−3 местных футболистов. Потом мне позвонили:

— Давайте разорвем контракт?

— В смысле?

— Ну, вот просто, давайте разорвем.

— Почему?

Представители клуба стали рассказывать моим агентам, что из-за такого количества трансферов Федерация больше не даст им средств. В общем, за команду я так ни разу не выступил. Чтобы был сговорчивей, меня отправили тренироваться с совсем юными ребятами. Это продолжалось около месяца, а потом клуб выплатил компенсацию за разрыв контракта, и я уехал.

Источник — ФК Черноморец

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