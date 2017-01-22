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Шахтёр — Краковия — 2:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча «Шахтёр» — «Краковия»

  • 22.01.2017 14:02
  • 851 просмотров
  • 0 комментария
Метки
shakhtar.com. «Шахтер» - «Краковия»
© shakhtar.com. «Шахтер» - «Краковия»

В контрольном поединке «Шахтёр» — «Краковия» победу одержала украинская команда:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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