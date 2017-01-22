Хильемарк отклонил предложение Динамо

Полузащитник «Палермо» Оскар Хильемарк не намерен связывать свое будущее с «Динамо».
Предложение киевского клуба не устроило шведского хавбека, кроме того, он не собирается покидать чемпионат Италии и собирается перейти в другой клуб Серии А.
Ранее сообщалось, что «Динамо» договорилось о трансфере игрока за € 2.8 миллиона плюс бонусы, но итальянский клуб решил увеличить сумму до 4 млн.
В текущем сезоне Оскар Хильемарк сыграл за «Палермо» 16 матчей.
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