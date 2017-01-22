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Хильемарк отклонил предложение Динамо

Киевский клуб не смог заинтересовать шведского полузащитника

  • 22.01.2017 13:03
  • 1395 просмотров
  • 3 комментария
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sempreinter.com. Оскар Хильемарк
© sempreinter.com. Оскар Хильемарк

Полузащитник «Палермо» Оскар Хильемарк не намерен связывать свое будущее с «Динамо».

Предложение киевского клуба не устроило шведского хавбека, кроме того, он не собирается покидать чемпионат Италии и собирается перейти в другой клуб Серии А.

Ранее сообщалось, что «Динамо» договорилось о трансфере игрока за € 2.8 миллиона плюс бонусы, но итальянский клуб решил увеличить сумму до 4 млн.

В текущем сезоне Оскар Хильемарк сыграл за «Палермо» 16 матчей.

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Комментарии
    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 22.01.2017 13:10
    +2
    Я навіть не сумнівався в цьому ! Переходити в нинішне Динамо це крок назад для нього !
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    Владимир Коробко
    Владимир Коробко, 22.01.2017 13:17
    -3
    Из Италии в Украину-только за сумашедшие бабки, но Суркис это Суркис.
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    Sasha3110
    online
      Sasha3110, 22.01.2017 13:47
    0
    Да ладно расслабтьесь,прям супер игрока нашли, вы посмотрите кто его хочет-середняки серии А а не топ-клубы,поэтому я считаю ничего страшного не произошло!!!
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