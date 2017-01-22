Хильемарк отклонил предложение Динамо

Во Юлю понесло

-Не равняй немцев и испанцев!!!Сельта сейчас на ходу и остановить её очень сложно а Шахтёр только...

А что смотреть ? Я и так тебе скажу. Шахтер как всегда будет БРАТЬ очки в копилку Украины ,а кто...

Для тех кто туп повторюсь Шахтер Чемпион Украины! и Финалист Лиги Европы ! и налогов в казну боль...

Для тех кто туп повторюсь Шахтер Чемпион Украины! и Финалист Лиги Европы ! и налогов в казну боль...