Шахтер уверенно обыграл Краковию в товарищеском поединке

© shakhtar.com. «Шахтер» - «Краковия»

Матч против польской «Краковии» стал первым для донецкой команды на первом учебно-тренировочном сборе. Соперник подопечным Паулу Фонсеки достался, мягко говоря, не самый сильный. В чемпионате страны «Краковия» идет на 14-м (из 16-ти) месте. Последний раз команда побеждала еще 14-го октября. А в этом году «Краковия» уже провела один товарищеский поединок — с третьелиговой «Гарбарнией». Итог — 5:5.

Что касается «Шахтера», то Фонсека с первых минут выпустил на поле вернувшегося из аренды Алана Патрика и Марсио Азеведо, наконец-то восстановившегося после травмы. Игра началась в невысоком темпе. Поляки прессинговали и вынуждали ошибаться Антона Каниболцкого, через котрого играли защитники. Сперва вратарь не сумел остановить пас назад — благо, мяч катился не в створ и всё завершилось угловым. После которого «Краковия» даже забила гол, правда, с нарушением правил. Затем Каниболоцкий отдал неточный пас в простой ситуации. Так что пришлось партнерам отодвигать игру к воротам соперников. К середине тайма «горняки» прочно завладели инициативой, правда, по-настоящему опасных моментов создать не сумели. А к концу 45-минутки, показалось, «подсели», и атаки пошли уже на ворота Каниболоцкого. После одной из них Кжиштоф Пионтек оказался один перед голкипером и расстреливал ворота, но тут Каниболоцкий сыграл отлично, ногой отбив непростой удар. А перед самым перерывом Факундо Феррейра имел, пожалуй, лучшую возможность открыть счет — вышел тет-а-тет с Гжегожем Сандомерски, пробил мимо вратаря — но угодил в штангу.

На второй тайм «Шахтер» вышел в полностью обновленном составе — нашлось место и для дебютанта Густаво Бланко-Лещука, и для молодого Александра Зубкова. И именно 20-летнему форварду удалось забить первый гол «горняков» в 2017-м: Александр сыграл очень грамотно. Избежал офсайдной ловушки, вышел один на один и, не сближаясь с голкипером, с линии штрафной пробил под опорную ногу Гжегожу Сандомерски.

И после забитого гола подопечные Фонсеки не сбавили оборотов — второй тайм был полностью за «Шахтером». У краковской команды практически не было шансов отквитать пропущенный мяч, а вот в свои ворота она пропустила. В самом конце игры Василий Кобин подал угловой, защитник неудачно продлил полет мяча к дальнему углу вратарской, где оказался забытый всеми Дентиньо. Бразилец без помех головой пробил точно. 2:0 — первая в этом году победа «Шахтера» получилась уверенной если не по счету, то как минимум по игре.

«Шахтер Д» - «Краковия» - 2:0

Александр Зубков, 55, Дентиньо, 89.

«Шахтер Д»: Антон Каниболоцкий (Андрей Пятов, '46), Дарио Срна (Александр Кучер, '46), Максим Малышев (Иван Ордец, '46), Марсио Азеведо (Исмаили, '46), Факундо Феррейра (Бернард, '46), Алан Патрик (Василий Кобин, '46), Ромеро Марлос (Вячеслав Танковский, '46), Тарас Степаненко (Дентиньо, '46), Сергей Кривцов (Фред, '46), Сергей Кривцов (Александр Зубков, '46, Андрей Борячук, '82), Ярослав Ракицкий (Густаво Бланко-Лещук, '46).

«Краковия»: Гжегож Сандомерски, Делеу (Диего Феррарессо, '60), Пётр Маларчик (Пётр Польчак, '46), Якуб Вуйцицки (Роберт Литауски, '84), Томаш Бжиски, Мирослав Човило (Матеуш Цетнарски, '46), Марцин Будзиньски (Милан Димун, '68), Хуберт Вовокьевич (Себастьян Стеблецки, '84), Дамиан Домбровски (Хуберт Адамчик, '73), Ярослав Михалик (Матеуш Щепаняк, '46), Кжиштоф Пионтек (Эрик Ендришек, '46).

Источник — Sport.ua

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