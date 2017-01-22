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Шахтер Д
2:0
Краковия
22.01.2017, FT

Шахтер уверенно обыграл Краковию в товарищеском поединке

Донецкая команда провела первый спарринг в новом году

  • 22.01.2017 12:54
  • 1608 просмотров
  • 20 комментария
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shakhtar.com. «Шахтер» - «Краковия»
© shakhtar.com. «Шахтер» - «Краковия»
Матч против польской «Краковии» стал первым для донецкой команды на первом учебно-тренировочном сборе. Соперник подопечным Паулу Фонсеки достался, мягко говоря, не самый сильный. В чемпионате страны «Краковия» идет на 14-м (из 16-ти) месте. Последний раз команда побеждала еще 14-го октября. А в этом году «Краковия» уже провела один товарищеский поединок — с третьелиговой «Гарбарнией». Итог — 5:5.
 
Что касается «Шахтера», то Фонсека с первых минут выпустил на поле вернувшегося из аренды Алана Патрика и Марсио Азеведо, наконец-то восстановившегося после травмы. Игра началась в невысоком темпе. Поляки прессинговали и вынуждали ошибаться Антона Каниболцкого, через котрого играли защитники. Сперва вратарь не сумел остановить пас назад — благо, мяч катился не в створ и всё завершилось угловым. После которого «Краковия» даже забила гол, правда, с нарушением правил. Затем Каниболоцкий отдал неточный пас в простой ситуации. Так что пришлось партнерам отодвигать игру к воротам соперников. К середине тайма «горняки» прочно завладели инициативой, правда, по-настоящему опасных моментов создать не сумели. А к концу 45-минутки, показалось, «подсели», и атаки пошли уже на ворота Каниболоцкого. После одной из них Кжиштоф Пионтек оказался один перед голкипером и расстреливал ворота, но тут Каниболоцкий сыграл отлично, ногой отбив непростой удар. А перед самым перерывом Факундо Феррейра имел, пожалуй, лучшую возможность открыть счет — вышел тет-а-тет с Гжегожем Сандомерски, пробил мимо вратаря — но угодил в штангу.
 
На второй тайм «Шахтер» вышел в полностью обновленном составе — нашлось место и для дебютанта Густаво Бланко-Лещука, и для молодого Александра Зубкова. И именно 20-летнему форварду удалось забить первый гол «горняков» в 2017-м: Александр сыграл очень грамотно. Избежал офсайдной ловушки, вышел один на один и, не сближаясь с голкипером, с линии штрафной пробил под опорную ногу Гжегожу Сандомерски. 
 
И после забитого гола подопечные Фонсеки не сбавили оборотов — второй тайм был полностью за «Шахтером». У краковской команды практически не было шансов отквитать пропущенный мяч, а вот в свои ворота она пропустила. В самом конце игры Василий Кобин подал угловой, защитник неудачно продлил полет мяча к дальнему углу вратарской, где оказался забытый всеми Дентиньо. Бразилец без помех головой пробил точно. 2:0 — первая в этом году победа «Шахтера» получилась уверенной если не по счету, то как минимум по игре.
 

«Шахтер Д» - «Краковия» - 2:0

Александр Зубков, 55, Дентиньо, 89.

«Шахтер Д»: Антон Каниболоцкий (Андрей Пятов, '46), Дарио Срна (Александр Кучер, '46), Максим Малышев (Иван Ордец, '46), Марсио Азеведо (Исмаили, '46), Факундо Феррейра (Бернард, '46), Алан Патрик (Василий Кобин, '46), Ромеро Марлос (Вячеслав Танковский, '46), Тарас Степаненко (Дентиньо, '46), Сергей Кривцов (Фред, '46), Сергей Кривцов (Александр Зубков, '46, Андрей Борячук, '82), Ярослав Ракицкий (Густаво Бланко-Лещук, '46).

«Краковия»: Гжегож Сандомерски, Делеу (Диего Феррарессо, '60), Пётр Маларчик (Пётр Польчак, '46), Якуб Вуйцицки (Роберт Литауски, '84), Томаш Бжиски, Мирослав Човило (Матеуш Цетнарски, '46), Марцин Будзиньски (Милан Димун, '68), Хуберт Вовокьевич (Себастьян Стеблецки, '84), Дамиан Домбровски (Хуберт Адамчик, '73), Ярослав Михалик (Матеуш Щепаняк, '46), Кжиштоф Пионтек (Эрик Ендришек, '46).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Юлия Лаута
    online
      Юлия Лаута, 22.01.2017 13:04
    -4
    Ребята красавцы вами гордятся все адекватные Украинцы!!!И завидуют сепаратюги кремлёвские!
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    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 22.01.2017 13:08
    -1
    Практично чемпіон України , Шахтар , почав в своїх кращих традиціях ,з перемоги ! Тремтіть суперники ! Особливо біло-голубі ! В цьому році ви Шахтареві не конкуренти !
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    comentraktor
      comentraktor, 22.01.2017 13:19
    +1
    бЕ3 срача ПЖ
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    Footballboy
    online
      Footballboy, 22.01.2017 13:30
    -2
    WADO-1976, 22.01.2017 13:08
    Практично чемпіон України , Шахтар , почав в своїх кращих традиціях ,з перемоги ! Тремтіть суперники ! Особливо біло-голубі ! В цьому році ви Шахтареві не конкуренти !

    Почав то он за здравие, а вот дальше Сельта.
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    Владимир_Скидан( Ст.Оскол)
    online
    Владимир_Скидан( Ст.Оскол), 22.01.2017 13:33
    +2
    Для первой игры и товарняка нормально. Сейчас главное форму набрать к игре с испанцами.
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    SeliK1936
      SeliK1936, 22.01.2017 13:35
    -1
    Footballboy, 22.01.2017 13:30
    WADO-1976, 22.01.2017 13:08
    Практично чемпіон України , Шахтар , почав в своїх кращих традиціях ,з перемоги ! Тремтіть суперники ! Особливо біло-голубі ! В цьому році ви Шахтареві не конкуренти !

    Почав то он за здравие, а вот дальше Сельта.

    И что? В прошлом году на этой же стадии был Шальке и тоже многие прогнозировали проигрыш. А закончилось всё 0-3 в Леверкузене!
    Ссылка
    Dynamo_s_Dnepra
      Dynamo_s_Dnepra, 22.01.2017 13:35
    +1
    WADO-1976, 22.01.2017 13:08
    Практично чемпіон України , Шахтар , почав в своїх кращих традиціях ,з перемоги ! Тремтіть суперники ! Особливо біло-голубі ! В цьому році ви Шахтареві не конкуренти !

    Вата по-украински заговорила???
    Ссылка
    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 22.01.2017 13:37
    +2
    Footballboy, 22.01.2017 13:30
    WADO-1976, 22.01.2017 13:08
    Практично чемпіон України , Шахтар , почав в своїх кращих традиціях ,з перемоги ! Тремтіть суперники ! Особливо біло-голубі ! В цьому році ви Шахтареві не конкуренти !

    Почав то он за здравие, а вот дальше Сельта.
    Вот именно ! У кого то дальше Сельта и тд и тп ,а кому то дай бог у Зари и Ворсклы реванш взять !
    Ссылка
    Footballboy
    online
      Footballboy, 22.01.2017 13:45
    -1
    SeliK1936, 22.01.2017 13:35

    И что? В прошлом году на этой же стадии был Шальке и тоже многие прогнозировали проигрыш. А закончилось всё 0-3 в Леверкузене!

    Со средними немцами им попроще, а вот испанцы быстры и техничны.
    Ссылка
    Footballboy
    online
      Footballboy, 22.01.2017 13:48
    0
    WADO-1976, 22.01.2017 13:37

    Вот именно ! У кого то дальше Сельта и тд и тп ,а кому то дай бог у Зари и Ворсклы реванш взять !

    Посмотрим хто, шо и у кого будет брать. Осталось три недели.
    Ссылка
    Юлия Лаута
    online
      Юлия Лаута, 22.01.2017 13:50
    0
    Для тех кто туп повторюсь Шахтер Чемпион Украины! и Финалист Лиги Европы ! и налогов в казну больше всех платит,и почти вся команда зборную защищает ! а кто тролит шахтёр тот полный ноль! мы гордитьца должны что в нашом чемпионате есть такой коллектив!!
    Ссылка
    Юлия Лаута
    online
      Юлия Лаута, 22.01.2017 13:50
    0
    Для тех кто туп повторюсь Шахтер Чемпион Украины! и Финалист Лиги Европы ! и налогов в казну больше всех платит,и почти вся команда зборную защищает ! а кто тролит шахтёр тот полный ноль! мы гордитьца должны что в нашом чемпионате есть такой коллектив!!
    Ссылка
    Юлия Лаута
    online
      Юлия Лаута, 22.01.2017 13:50
    0
    Для тех кто туп повторюсь Шахтер Чемпион Украины! и Финалист Лиги Европы ! и налогов в казну больше всех платит,и почти вся команда зборную защищает ! а кто тролит шахтёр тот полный ноль! мы гордитьца должны что в нашом чемпионате есть такой коллектив!!
    Ссылка
    Юлия Лаута
    online
      Юлия Лаута, 22.01.2017 13:50
    -1
    Для тех кто туп повторюсь Шахтер Чемпион Украины! и Финалист Лиги Европы ! и налогов в казну больше всех платит,и почти вся команда зборную защищает ! а кто тролит шахтёр тот полный ноль! мы гордитьца должны что в нашом чемпионате есть такой коллектив!!
    Ссылка
    Юлия Лаута
    online
      Юлия Лаута, 22.01.2017 13:50
    -1
    Для тех кто туп повторюсь Шахтер Чемпион Украины! и Финалист Лиги Европы ! и налогов в казну больше всех платит,и почти вся команда зборную защищает ! а кто тролит шахтёр тот полный ноль! мы гордитьца должны что в нашом чемпионате есть такой коллектив!!
    Ссылка
    Юлия Лаута
    online
      Юлия Лаута, 22.01.2017 13:50
    -1
    Для тех кто туп повторюсь Шахтер Чемпион Украины! и Финалист Лиги Европы ! и налогов в казну больше всех платит,и почти вся команда зборную защищает ! а кто тролит шахтёр тот полный ноль! мы гордитьца должны что в нашом чемпионате есть такой коллектив!!
    Ссылка
    Юлия Лаута
    online
      Юлия Лаута, 22.01.2017 13:50
    -1
    Для тех кто туп повторюсь Шахтер Чемпион Украины! и Финалист Лиги Европы ! и налогов в казну больше всех платит,и почти вся команда зборную защищает ! а кто тролит шахтёр тот полный ноль! мы гордитьца должны что в нашом чемпионате есть такой коллектив!!
    Ссылка
    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 22.01.2017 13:50
    +1
    Footballboy, 22.01.2017 13:48
    WADO-1976, 22.01.2017 13:37
    Вот именно ! У кого то дальше Сельта и тд и тп ,а кому то дай бог у Зари и Ворсклы реванш взять !

    Посмотрим хто, шо и у кого будет брать. Осталось три недели.
    А что смотреть ? Я и так тебе скажу. Шахтер как всегда будет БРАТЬ очки в копилку Украины ,а кто то как всегда будет БРАТЬ у Шахтера ,может не и 8-0 ,но где то так !
    Ссылка
    Sasha3110
    online
      Sasha3110, 22.01.2017 13:52
    -2
    SeliK1936, 22.01.2017 13:35
    Footballboy, 22.01.2017 13:30
    WADO-1976, 22.01.2017 13:08 Практично чемпіон України , Шахтар , почав в своїх кращих традиціях ,з перемоги ! Тремтіть суперники ! Особливо біло-голубі ! В цьому році ви Шахтареві не конкуренти ! Почав то он за здравие, а вот дальше Сельта.

    И что? В прошлом году на этой же стадии был Шальке и тоже многие прогнозировали проигрыш. А закончилось всё 0-3 в Леверкузене!
    -Не равняй немцев и испанцев!!!Сельта сейчас на ходу и остановить её очень сложно а Шахтёр только набирает кондиции!!!Удачи Шахте в дальнейшем!!!!
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    Владимир_Скидан( Ст.Оскол)
    online
    Владимир_Скидан( Ст.Оскол), 22.01.2017 13:52
    +1
    Во Юлю понесло
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