Младен Бартулович сыграл за дубль Днепра

Экс-футболист «Ворсклы» Младен Бартулович принял участие в контрольном матче «Днепра» (U-21) с молодежкой «Александрии».
На 8-й минут матча хорват открыл счет ударом со штрафного.
«Днепр» (U-21): Пономаренко Иван (Варцаба Игорь, 31; Шелихов Денис, 61), Демьяновский Кирилл, Шаповалов Святослав (Бондарь Дмитрий, 46), Семенов Дмитрий, Бартулович Младен (Беляев Александр, 46), Войтиховский Максим (Политыло Сергей, 46; Войтиховский Максим, 85), Вергун Дмитрий (Джумига Артем, 46), Будняк Иван (Дорошенко Арсений, 46), Ильин Олег, Костышин Денис, Михайленко Иван.
Голы: Бартулович (8), Ильин (45) - Довгий (41, с пен.), Яцык (56).
Источник — ФК Днепр
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