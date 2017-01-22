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Райола требует у Милана €10 млн в год для Доннаруммы

Футбольный агент хочет обсудить будущеее своего подопечного с китайскими владельцами клуба

  • 22.01.2017 12:15
  • 661 просмотров
  • 3 комментария
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espnfc.com. Джанлуиджи Доннарумма
© espnfc.com. Джанлуиджи Доннарумма

Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, требует от итальянского клуба контракт на четыре года с зарплатой € 10 млн в год для своего подопечного.

Райола планирует решить этот вопрос с новыми владельцами клуба из Китай.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов платить юному голкиперу 5 миллионов в год.

В свои 17 лет Джанлуиджи Доннарумма уже успел сыграть 50 матчей в Серии А. Контракт вратаря заканчивается летом 2018 года.

Источник — Football-italia

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Комментарии
    Сергей Бабак
      Сергей Бабак, 22.01.2017 12:38
    0
    главное. чтобы малой не зазвездился
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    Ярик Ярославский
      Ярик Ярославский, 22.01.2017 12:54
    0
    Вообще дохуя, но учитывая что донному Луису Адриано платили около 5ки в год - можно и раскошелиться на Доннарумму
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    zhyr
      zhyr, 22.01.2017 12:57
    +1
    доведуть ці агенти....в 17 років 5 млн. мало?.....здається мені, що мало який топ воротар 10 млн. отримує
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