Райола требует у Милана €10 млн в год для Доннаруммы

Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, требует от итальянского клуба контракт на четыре года с зарплатой € 10 млн в год для своего подопечного.
Райола планирует решить этот вопрос с новыми владельцами клуба из Китай.
Ранее сообщалось, что «Милан» готов платить юному голкиперу 5 миллионов в год.
В свои 17 лет Джанлуиджи Доннарумма уже успел сыграть 50 матчей в Серии А. Контракт вратаря заканчивается летом 2018 года.
Источник — Football-italia
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