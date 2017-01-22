Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Неимоверный розыгрыш штрафного игроками Ноттингем Форест

В Чемпионшипе умеют забить мячи не хуже Уэйна Руни

  • 22.01.2017 11:48
  • 643 просмотров
  • 1 комментария
Метки
nottinghamforest.co.uk
© nottinghamforest.co.uk

В матче 27 тура Чемпионшипа «Ноттингем Форест» - «Бристоль Сити» болельщики увидели всего один гол в матче, зато какой.

На 67 минуте поединка игроки хозяев продемонстрировали изящный розыгрыш штрафного удара, после которого последовал неотразимый удар Бена Осборна в ближнюю «девятку». Вратарю оставалось только сопровождать полет мяча взглядом.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.