В матче 27 тура Чемпионшипа «Ноттингем Форест» - «Бристоль Сити» болельщики увидели всего один гол в матче, зато какой.
На 67 минуте поединка игроки хозяев продемонстрировали изящный розыгрыш штрафного удара, после которого последовал неотразимый удар Бена Осборна в ближнюю «девятку». Вратарю оставалось только сопровождать полет мяча взглядом.
Unbelievable skill! 😍 @OsbornOn1 produces a moment of magic for @NFFC's winner at the City Ground. pic.twitter.com/BEvauctGev— Football On 5 (@FootballOn5) 21 січня 2017 р.
Источник — Sport.ua
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