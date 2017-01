В матче 27 тура Чемпионшипа «Ноттингем Форест» - «Бристоль Сити» болельщики увидели всего один гол в матче, зато какой.

На 67 минуте поединка игроки хозяев продемонстрировали изящный розыгрыш штрафного удара, после которого последовал неотразимый удар Бена Осборна в ближнюю «девятку». Вратарю оставалось только сопровождать полет мяча взглядом.

Unbelievable skill! 😍 @OsbornOn1 produces a moment of magic for @NFFC's winner at the City Ground. pic.twitter.com/BEvauctGev