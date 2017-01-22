Виктор ЛЕОНЕНКО: «Только футболисты получают деньги за поражения»

© vz.ua. Виктор Леоненко

Екс-гравець «Динамо» Віктор Леоненко порівняв заробітки футболістів та спортсменів інших видів спорту.

«Наші Олімпійські чемпіони – бомжі. І це при тому, що досягнули вершин у спорті. А що зробили футболісти? Деякі не виграли навіть чемпіонату України, а стали мільйонерами! Маю на увазі доларовими. Заробітки більшості спортсменів залежать від результатів, від рейтингів. І лише футболісти отримують гроші за поразки. Потім вони скажуть, що Леоненко їм заздрить», - заявил Леоненко.

Источник — ПлюсСпорт

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