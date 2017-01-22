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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Только футболисты получают деньги за поражения»

Специалист считает, что футболисты получают завышенные гонорары

  • 22.01.2017 11:27
  • 736 просмотров
  • 5 комментария
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vz.ua. Виктор Леоненко
© vz.ua. Виктор Леоненко

Екс-гравець «Динамо» Віктор Леоненко порівняв заробітки футболістів та спортсменів інших видів спорту.

«Наші Олімпійські чемпіони – бомжі. І це при тому, що досягнули вершин у спорті. А що зробили футболісти? Деякі не виграли навіть чемпіонату України, а стали мільйонерами! Маю на увазі доларовими. Заробітки більшості спортсменів залежать від результатів, від рейтингів. І лише футболісти отримують гроші за поразки. Потім вони скажуть, що Леоненко їм заздрить», - заявил Леоненко.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    ruslan17c
      ruslan17c, 22.01.2017 11:39
    +6
    В цьому випадку він правий на 100%
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    titanovec
      titanovec, 22.01.2017 11:46
    +2
    10000% прав. Олимпийский Чемпион 2016 с футбола в составе Зборной Украины Эдгар Кагрямян играл у нас в МФК Титан-Заре и получал до 5 тысяч гривен в месяц
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    Владимир Коробко
    Владимир Коробко, 22.01.2017 11:46
    +1
    Прозрел?А сам деньги получал только за победы?Или неизвестно такое слово как контракт?
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    Max Franchuk
      Max Franchuk, 22.01.2017 12:09
    0
    И боксеры.
    Вообще, везде где оговаривается сумма вознаграждения не за результат, а за участие в поединке.
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    Bil Geyts
    online
      Bil Geyts, 22.01.2017 12:17
    0
    Витёк вышел из запоя и начал вещать правду-матку
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