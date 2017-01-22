Украинский футболист «Генка» Руслан Малиновский принял участие в единственном голе своей команды в матче чемпионата Бельгии против «Эйпена».
На 82-минуте поединка Малиновский исполнил идеальный навес в штрафную площадь соперника, где ее замкнул Саматта.
Матч с «Эйпеном» стал для 23-летнего украинца первым в текущем сезоне чемпионата Бельгии.
Samatta breekt de ban voor KRC Genk; 0-1 ! #eupgnk pic.twitter.com/tdYpMQXdQK— Voetbalfan (@manindetribune) 21 січня 2017 р.
Источник — Sport.ua
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