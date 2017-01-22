Витёк вышел из запоя и начал вещать правду-матку

И боксеры.Вообще, везде где оговаривается сумма вознаграждения не за результат, а за участие в по...

Прозрел?А сам деньги получал только за победы?Или неизвестно такое слово как контракт?

10000% прав. Олимпийский Чемпион 2016 с футбола в составе Зборной Украины Эдгар Кагрямян играл у...

В цьому випадку він правий на 100%