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Малиновский отметился голевой передачей в матче чемпионата Бельгии

Украинский полузащитник поучаствовал в единственном голе своей команды

  • 22.01.2017 11:14
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ФК Гент
© ФК Гент

Украинский футболист «Генка» Руслан Малиновский принял участие в единственном голе своей команды в матче чемпионата Бельгии против «Эйпена».

На 82-минуте поединка Малиновский исполнил идеальный навес в штрафную площадь соперника, где ее замкнул Саматта.

Матч с «Эйпеном» стал для 23-летнего украинца первым в текущем сезоне чемпионата Бельгии.

Источник — Sport.ua

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