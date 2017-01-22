СИДОРЧУК: «В первом тайме с Санкт-Паули сыграли не очень хорошо»

© Сергей Сидорчук

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал победу киевлян в контрольном матче с немецким «Санкт-Паули» (3:0).

- Я считаю, что первый тайм мы сыграли не очень хорошо, было очень много потерь мяча как в середине поля, так и сзади. Во втором тайме ребята здорово сыграли и забили три гола. Что касается «Санкт-Паули», немецкие команды всегда отличаются тем, что играют очень дисциплинировано, поэтому им тяжело противостоять, особенно в середине поля.

- Тяжело ли было, учитывая, что накануне игры было две интенсивных тренировки и утром в день матча еще одна полноценная?

- Это сборы, все это понимают. Тем более, они только начались, первые пять-шесть дней подготовки нам пока тяжело. Надеюсь, что к концу сборов будем чувствовать себя хорошо.

Что касается самих тренировок, немного поменялась их концепция, мы совмещаем аэробную работу с упражнениями на частоту, быстроту, силу, поэтому немного тяжело.

- Какие задачи ставил на этот матч тренерский штаб?

- Сейчас самое главное – набирать беговую работу и выходить на уровень чемпионата.

Источник — ФК Динамо Киев

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