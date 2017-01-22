Алексей Дитятьев может стать игроком Карпат

Бывший полузащитник «Ворсклы» Алексей Дитятьев может перейти в «Карпаты».
Футболист находится на сборах вместе с львовской командой в Турции и даже принял участие в товарищеском поединке с «Дунайской Стредой» (1:1).
Кроме Дитятьева на просмотре у «Карпат» находятся форвард «Волыни» Виктор Хомченко, украинский защитник «Крумкачей» Михаил Калугин и француз Мамаду Ваг.
Ранее сообщалось об интересе к Дитятьеву со стороны «Стали».
Источник — ua-football
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