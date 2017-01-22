26-летний защитник Артем Барановский покинул «Олимпик». Футболист изъявил желание продолжить карьеру в другом клубе, руководство дончан пошло на встречу Артему. Контракт разорван по обоюдному согласию сторон.
Отметим, что Артем Барановский подписал контракт с «Олимпиком» в июле 2016 года. В составе донецкой команды он провел 10 матчей в чемпионате Украины.
Источник — ФК Олимпик
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