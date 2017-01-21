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Милан уступает Наполи

«Наполи» на выезде берет очки

  • 21.01.2017 23:46
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«Милан» – «Наполи» - 1:2
Голы:  0:1 – 6 Инсинье,  0:2 – 9 Кальехон,  1:2 – 37 Куцка.

«Милан» – Доннарумма, Гомес, Калабрия, Абате, Палетта, Куцка, Соса (Бертолаччи, 74), Бонавентура, Пашалич (Ньянг, 86), Сусо, Бакка (Лападула, 73).
«Наполи» – Рейна, Тонелли, Стринич, Хюсай, Альбиоль, Мертенс, Аллан (Рог, 86), Кальехон, Гамшик (Зелиньски, 74), Инсинье, Жоржиньо (Диавара, 61).

Предупреждения: Мертенс (12), Калабрия (22), Соса (26), Стринич (38), Тонелли (45), Гомес (51), Бакка (56), Кальехон (82).

Источник — Sport.ua

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