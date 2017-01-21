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Валенсия обыгрывает Вильярреал

«Валенсия» в гостях одержала победу

  • 21.01.2017 23:42
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«Вильярреал» – «Валенсия» - 0:2
Голы:  0:1 – 35 Солер,  0:2 – 42 Санти Мина.

«Вильярреал» – Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Сориано, Тригерос, Дос Сантос (Борре, 83), Сориано (Кастильехо, 61), Сансоне, Пато.
«Валенсия» – Диего Алвес, Гарай, Гайя, Жоау Канселу, Мангаля, Парехо, Перес, Солер (Суарес, 78), Нани, Мунир (Монтойя, 87), Санти Мина (Дзадза, 81).

Предупреждения: Перес (33), Руис (49), Гарай (80), Коста (89).

Источник — Sport.ua

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