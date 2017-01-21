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18-й тур
Порту
4:2
Риу Аве
21.01.2017, FT

Порту — Риу Аве — 4:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Примейры «Порту» — «Риу Аве»

  • 21.01.2017 23:18
  • 59 просмотров
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В поединке 18-го тура чемпионата Португалии «Порту» — «Риу Аве» победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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