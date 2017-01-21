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17-й тур
Шальке
1:0
Ингольштадт
21.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Шальке - Ингольштадт - 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Шальке» — «Ингольштадт»

  • 21.01.2017 22:55
  • 310 просмотров
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Метки
worldfootball.net. «Шальке» — «Ингольштадт»
© worldfootball.net. «Шальке» — «Ингольштадт»

В поединке 17-го тура чемпионата Германии «Шальке» — «Ингольштадт» минимальную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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