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Карабюкспор - Галатасарай - 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Суперлиги «Карабюкспор» — «Галатасарай»

  • 21.01.2017 21:50
  • 795 просмотров
  • 3 комментария
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В поединке 18-го тура чемпионата Турции «Карабюкспор» — «Галатасарай» победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ramos2010
      ramos2010, 21.01.2017 22:00
    -3
    надеюсь накормит колбасой, в качестве бонусов за результативные действия, своих спиногрызов
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    dinamojoponogi
      dinamojoponogi, 21.01.2017 22:21
    +1
    молодец Селя
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    jetcrow
      jetcrow, 21.01.2017 22:23
    0
    Карабюк рулит! ))))
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