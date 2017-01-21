Лейпциг побеждает Айнтрахт Франкфурт

«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт» Ф - 3:0
Голы: 1:0 – 6 Комппер, 2:0 – 45 Вернер, 3:0 – 67, автогол Вальехо.
«РБ Лейпциг» – Гулачи, Комппер, Орбан, Хальстенберг, Бернардо, Забитцер, Ильзанкер (Берк, 70), Демме, Кейта, Вернер (Кайзер, 80), Поульсен (Зельке, 62).
«Айнтрахт» Ф – Градецки, Хектор, Вальехо, Очипка, Абраам, Хасебе, Маскарель, Гачинович (Баркок, 72), Чендлер, Ребич (Сеферович, 72), Хргота (Линднер, 6).
Предупреждения: Ребич (15), Маскарель (69), Зельке (71).
Удаление: Градецки (3).
Источник — Sport.ua
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