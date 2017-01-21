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Лейпциг побеждает Айнтрахт Франкфурт

Хозяева забили три безответных гола

  • 21.01.2017 21:30
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«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт» Ф - 3:0
Голы:  1:0 – 6 Комппер,  2:0 – 45 Вернер,  3:0 – 67, автогол Вальехо.

«РБ Лейпциг» – Гулачи, Комппер, Орбан, Хальстенберг, Бернардо, Забитцер, Ильзанкер (Берк, 70), Демме, Кейта, Вернер (Кайзер, 80), Поульсен (Зельке, 62).
«Айнтрахт» Ф – Градецки, Хектор, Вальехо, Очипка, Абраам, Хасебе, Маскарель, Гачинович (Баркок, 72), Чендлер, Ребич (Сеферович, 72), Хргота (Линднер, 6).

Предупреждения: Ребич (15), Маскарель (69), Зельке (71).
Удаление: Градецки (3).

Источник — Sport.ua

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