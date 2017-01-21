Фиорентина громит Кьево

«Кьево» – «Фиорентина» - 0:3
Голы: 0:1 – 18 Тельо, 0:2 – 52, пенальти Эль-Бабакар, 0:3 – 90 Кьеза.
«Кьево» – Соррентино, Дайнелли, Гобби (Иско, 82), Каччаторе, Цесар, Бирса, де Гузман, Бастьен (Хетемай, 73), Кастро, Меджорини, Пеллиссье (Инглезе, 54).
«Фиорентина» – Тэтэрушану, Кьеза, Родригес (Томович, 82), Астори, Весино, Бадель, Тельо (Оливера, 46), Валеро, Бернардески (Кристофоро, 67), Санчес, Эль-Бабакар.
Предупреждения: Бирса (17), Санчес (36), Цесар (40), Меджорини (58), Бернардески (65).
Источник — Sport.ua
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