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Фиорентина громит Кьево

«Фиорентина» уверенно обыграла «Кьево» на выезде

  • 21.01.2017 21:10
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«Кьево» – «Фиорентина» - 0:3
Голы:  0:1 – 18 Тельо,  0:2 – 52, пенальти Эль-Бабакар,  0:3 – 90 Кьеза.

«Кьево» – Соррентино, Дайнелли, Гобби (Иско, 82), Каччаторе, Цесар, Бирса, де Гузман, Бастьен (Хетемай, 73), Кастро, Меджорини, Пеллиссье (Инглезе, 54).
«Фиорентина» – Тэтэрушану, Кьеза, Родригес (Томович, 82), Астори, Весино, Бадель, Тельо (Оливера, 46), Валеро, Бернардески (Кристофоро, 67), Санчес, Эль-Бабакар.

Предупреждения: Бирса (17), Санчес (36), Цесар (40), Меджорини (58), Бернардески (65).

Источник — Sport.ua

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