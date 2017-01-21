Киевское Динамо уверенно обыграло Санкт-Паули в контрольном поединке

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«Динамо Киев» - «Санкт-Паули» - 3:1
Артем Беседин, 56, Денис Гармаш, 58, Николай Морозюк, 72 - Жереми Дудзяк, 86
«Динамо Киев»: Артур Рудько (Максим Коваль, '46), Александр Тымчик (Евгений Хачериди, '46), Артём Громов (Зураб Очигава, '46), Сергей Сидорчук (Богдан Михайличенко, '46), Виторину Антунеш (Виктор Цыганков, '46), Домагой Вида (Виталий Буяльский, '46), Владимир Шепелев (Денис Гармаш, '46), Сергей Рыбалка (Никита Корзун, '46), Андрей Ярмоленко (Николай Морозюк, '46), Роман Яремчук (Артем Беседин, '46), Никита Бурда (Дерлис Гонсалес, '46)
«Санкт-Паули»: Филипп Хеерваген, Даниэль Бубалла, Йоханнес Флум (Жереми Дудзяк, '81), Лассе Собьех, Марк Хорншух, Сёрен Гонтер, Бернд Нериг (Деннис Розин, '81), Дженк Шахин, Матс Меллер-Дели, Вальдемар Собота (Кён-рок Чхои, '77), Леннарт Ти (Ян-Марк Шнайдер, '71)
Сергей Рыбалка, 23. - Матс Меллер-Дели, 66.
Источник — Sport.ua
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