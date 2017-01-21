Руни — лучший бомбардир в истории Манчестер Юнайтед

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Уэйн Руни сумел обойти великого сэра Бобби Чарльтона по количеству голов за «Манчестер Юнайтед» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.



Капитан «Юнайтед» забил гол на 93-й минуте матча со «Сток Сити» и таким образом записал на свой счет 250-й гол в футболке «красных дьяволов».



Комментируя это событие в интервью MUTV, сэр Бобби сказал: «Прошло более 40 лет с тех пор, как я забил свой 249-й гол за «Манчестер Юнайтед», так что, надо признаться, я привык быть лучшим бомбардиром в истории клуба».



«Здесь, на «Олд Траффорд», играли выдающиеся форварды и забили много голов, но с недавних пор стало очевидно, что только у Уэйна Руни есть реальный шанс побить мой рекорд. Теперь, когда этот день наступил, я бы солгал, если бы сказал, что мне не жалко расставаться со своим рекордом. Однако могу совершенно честно сказать, что я очень рад за Уэйна! Он заслуживает своего места на страницах истории «Манчестер Юнайтед».



«Он был великолепен, выступая за клуб и за сборную, и именно он стал лучшим бомбардиром и в «Юнайтед», и в национальной команде. Уэйну всего 31 год, он ещё полон сил и, думаю, он может играть ещё долго. Он продолжает демонстрировать, что может забивать голы и отдавать голевые пасы каждый раз, когда от него это требуется. Думаю, он ещё выше поднимет планку рекорда, перед тем как завершит карьеру. Теперь игроки будут стараться побить его рекорд, а не мой, хотя я не думаю, что кто-то сможет это сделать ещё долгие-долгие годы».



Сказал несколько слов и сэр Алекс Фергюсон, который когда-то привел 18-летнего Руни в «Манчестер Юнайтед»:



«Я бы хотел поздравить Уэйна с достижением этой отметки! Это невероятно, что он сумел забить столько голов и побил рекорд, который держался более 40 лет. Уэйн полностью заслужил право навсегда остаться в истории этого великого клуба, и я уверен, что он забьет ещё много голов, играя за нас. Молодец, Уэйн! Я невероятно счастлив за тебя! Ты верой и правдой служил этому клубу и продолжаешь это делать».

Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед

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