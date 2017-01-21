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Карабюкспор обыграл Галатасарай благодаря голу Селезнева

Украинский нападающий отметился первым голом в официальном матче

  • 21.01.2017 20:04
  • 3162 просмотров
  • 4 комментария
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twitter.com/k_karabukspor
© twitter.com/k_karabukspor

Команда украинцев Селезнева, Близниченко и Рыбки «Карабюкспор» на своем поле обыграла одного из стамбульских грандов «Галатасарай».

Украинский нападающий Евгений Селезнев поучаствовал в победе своей команды, сравняв счет в матче голом с пенальти.

Селезнев был заменен на 79-й минуте, а Близниченко появился на поле на 76-й минуте.

«Карабюкспор» - «Галатасарай» - 2:1
Голы: Селезнев, 31, с пенальти, Деликташ, 82 – Озтекин, 15

Источник — Sport.ua

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