Карабюкспор обыграл Галатасарай благодаря голу Селезнева

Команда украинцев Селезнева, Близниченко и Рыбки «Карабюкспор» на своем поле обыграла одного из стамбульских грандов «Галатасарай».
Украинский нападающий Евгений Селезнев поучаствовал в победе своей команды, сравняв счет в матче голом с пенальти.
Селезнев был заменен на 79-й минуте, а Близниченко появился на поле на 76-й минуте.
«Карабюкспор» - «Галатасарай» - 2:1
Голы: Селезнев, 31, с пенальти, Деликташ, 82 – Озтекин, 15
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.