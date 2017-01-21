Ошибки Льориса не помогли Ман Сити обыграть Тоттенхэм

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Для «Манчестер Сити» поединок против «Тоттенхэма» имел большое значение не только в контексте турнирной борьбы. Разгромное поражение от «Эвертона» в предыдущем туре стало неожиданным, и болельщики требовали от «горожан» реабилитации. После провала на «Гудисон Парк» тренерскому штабу Хосепа Гвардиолы предстояло за неделю разобраться в причинах неубедительной игры команды. Это касается как большого количества ошибок при оборонительных действиях, так и отсутствия должного конструктива в атаке. Ведь за весь матч против «ирисок», несмотря на территориальное преимущество, «Манчестер» так и не создал по-настоящему голевые моменты.



«Тоттенхэм» подошел к сегодняшнему поединку на втором месте в турнирной таблице, набрав одинаковое количество с «Ливерпулем». На поле стадиона «Этихад» подопечные Маурисио Почеттино выходили, уже зная о поражении мерсисайдцев от «Суонси». Так что, успех в противостоянии позволил бы «шпорам» немного оторваться от конкурента. А предпосылки к успеху в матче с «Сити» были немалые. «Шпоры» перед 22-м туром имели шестиматчевую победную серию: среди прочих «Тоттенхэмом» был повержен «Челси», уверенно лидирующий в чемпионате. Да и в графе «поражения» у команды Почеттино значится цифра 2 – меньше, чем у кого-либо из команд.



По сравнению с матчем против «Эвертона» Гвардиола сделал незначительные изменения в стартовом составе. На флангах разместились Рахим Стерлинг (справа) и Леруа Сане (слева), а Сабалета из центра был переведен в защитную линию. Главной перестановкой в составе лондонского клуба стоит считать появление в защите Кевина Виммера, заменившего травмированного Яна Вертонгена.



Вскоре после стартового свистка «горожане» побежали спасать репутацию. Хозяева поля действовали в высоком темпе и проникающие передачи доставляли немало проблем лондонцам. Результатом стало то, что уже в начале встречи два защитника команды Почеттино – Виммер и Даер – получили по желтой карточке. Апогеем активных действий «Манчестера» стали моменты, созданные Давидом Сильвой и Пабло Сабалетой. С ударом испанца не без труда разобрался Льорис, а аргентинцу немного не хватило точности.



В середине тайма «шпорам» удалось отодвинуть игру от своей штрафной, но создать остроту у ворот Клаудио Браво не получалось. А подопечные Гвардиолы, немного передохнув, снова начали нагружать оборону соперников опасными атаками. После навеса Клиши Сане в падении головой не попал в ворота, после чего с двумя ударами Агуэро справился Льорис. Но, несмотря на преимущество «Ман Сити», команды завершили первую половину встречи с нулями на табло.



То, что не удалось сделать «горожанам» в первом тайме, произошло вскоре после перерыва. Правда, не обошлось без помощи Уго Льориса, который допустил две роковые ошибки. Сначала голкипер неудачно выбил мяч, что позволило Сане ударом в пустые ворота открыть счет в матче. А через пять минут Льорис не сумел зафиксировать мяч после прострела Стерлинга и де Брюйне воспользовался представившимся ему шансом. Правда, долго наслаждаться комфортным преимуществом у хозяев поля не получилось. Деле Алли, откликнувшийся на навесную передачу Уокера, сократил отставание в счете.



«Горожане» начали вести позиционное наступление и едва не добились успеха. Стерлинг убежал один на один с Льорисом, но после толчка защитника пробил несильно в руки голкиперу. А в ответной атаке «Тоттенхэма» счет стал равным – после скидки Кэйна Сон Хон Мин пробил точно в угол. Манкунианцы некоторое время были в замешательстве, после чего попытались вырвать победу. Дебютант Габриэль Жезус сразу после выхода на замену даже отправил мяч в сетку, правда, сделал это из оффсайда.



Ничья вряд ли может устроить обоих соперников. Ведь такой результат позволит лидирующему «Челси» в завтрашнем матче еще более увеличить свое преимущество.





«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» - 2:2 (0:0)

Леруа Сане, 49, Кевин де Брюйне, 54 - Деле Алли, 58, Сон Хон Мин, 77

«Манчестер Сити»: Клаудио Браво, Александар Коларов, Гаэль Клиши (Джон Стоунс, '84), Николас Отаменди, Пабло Сабалета, Кевин де Брюйне, Леруа Сане, Давид Сильва (Фабиан Делф, '90), Яя Туре, Рахим Стерлинг (Габриэль Жезус, '82), Кун Агуэро

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Данни Роуз, Кайл Уокер, Эрик Даер, Виктор Ваньяма, Тоби Алдервейрельд (Гарри Уинкс, '64), Деле Алли, Кристиан Эриксен, Мусса Дембеле (Мусса Сиссоко, '78), Гарри Кэйн, Кевин Виммер (Сон Хон Мин, '46)

Александар Коларов, 45+2. Николас Отаменди, 52. - Кевин Виммер, 12. Эрик Даер, 13. Деле Алли, 51. Виктор Ваньяма, 87.





Удары (в створ): 14 (7) - 3 (2)

Угловые: 5 - 4

Оффсайды: 2 - 4





МАНЧЕСТЕР СИТИ - ТОТТЕНХЭМ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

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