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Реал обыгрывает Малагу, Бойко весь матч провел в запасе

Дубль Рамоса принес победу мадридскому клубу

  • 21.01.2017 19:22
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«Реал Мадрид» – «Малага» - 2:1
Голы:  1:0 – 35 Рамос,  2:0 – 43 Рамос,  2:1 – 63 Аньор.

«Реал Мадрид» – Навас, Варан, Марсело (Иско, 25), Начо, Рамос, Модрич (Ковачич, 78), Каземиро, Кроос, Васкес, Роналду, Бензема (Мората, 82).
«Малага» – Камени, Вильянуэва, Луис, Росалес, Хуан Карлос (Демичелис, 73), Камачо, Ресио, Форнальс, Аньор, Чори Кастро (Хони Родригес, 67), Пеньяранда (Сантос, 79).

Предупреждения: Каземиро (37), Хуан Карлос (39), Камачо (78), Сантос (85), Васкес (85).

Источник — Sport.ua

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