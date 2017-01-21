Реал обыгрывает Малагу, Бойко весь матч провел в запасе

«Реал Мадрид» – «Малага» - 2:1
Голы: 1:0 – 35 Рамос, 2:0 – 43 Рамос, 2:1 – 63 Аньор.
«Реал Мадрид» – Навас, Варан, Марсело (Иско, 25), Начо, Рамос, Модрич (Ковачич, 78), Каземиро, Кроос, Васкес, Роналду, Бензема (Мората, 82).
«Малага» – Камени, Вильянуэва, Луис, Росалес, Хуан Карлос (Демичелис, 73), Камачо, Ресио, Форнальс, Аньор, Чори Кастро (Хони Родригес, 67), Пеньяранда (Сантос, 79).
Предупреждения: Каземиро (37), Хуан Карлос (39), Камачо (78), Сантос (85), Васкес (85).
Источник — Sport.ua
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