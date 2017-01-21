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Манчестер Юнайтед вырывает ничью, Руни забивает легендарный мяч

Уэйн Руни стал лучшим бомбардиром в истории клуба

  • 21.01.2017 18:58
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«Вест Бромвич» – «Сандерленд» - 2:0
Голы:  1:0 – 30 Флетчер,  2:0 – 36 Брант.

«Вест Бромвич» – Фостер, Доусон, Маколи, Ньом, Брант, Флетчер, Якоб, Моррисон (Ливермор, 72), Шадли (Макклейн, 81), Филлипс, Рондон (Робсон-Кану, 87).
«Сандерленд» – Манноне, Джилободжи, О′Ши, ван Анхолт, Денайер (Борини, 79), Янузай (Аничебе, 66), Родуэлл, Ларссон, Ханимен, Джонс, Дефо.

Предупреждения: Ханимен (85), Ньом (90).

«Кристал Пэлас» – «Эвертон» - 0:1
Гол:  0:1 – 87 Коулмэн.

«Кристал Пэлас» – Хеннесси, Дилэйни, Уорд, Томкинс, Дэнн, Панчон, Макартур, Кабай (Ледли, 72), Шлупп (Таунсенд, 88), Реми (Ли Чун Юн, 61), Бентеке.
«Эвертон» – Роблес, Уильямс, Фунес Мори, Бейнс, Холгейт, Бэрри (Шнайдерлин, 59), Дэвис, Миральяс (Лукман, 72), Баркли (Джагелка, 90), Коулмэн, Лукаку.

Предупреждение: Холгейт (26).

«Борнмут» – «Уотфорд» - 2:2
Голы:  0:1 – 24 Кабаселе,  1:1 – 48 Кинг,  1:2 – 64 Дини,  2:2 – 82 Афобе.

«Борнмут» – Боруц, Кук, Дэниэлс, Смит, Мингз, Серман, Уилшер, Фрэйзер (Пью, 81), Станислас (Афобе, 74), Кинг (Айб, 74), Уилсон.
«Уотфорд» – Гомес, Предль, Бритос, Холебас, Кабуль, Клеверли, Капу, Дукуре (Игало, 88), Кабаселе (Кэткарт, 85), Окака Чука (Янмат, 62), Дини.

Предупреждения: Холебас (70), Кабуль (79).

«Мидлсбро» – «Вест Хэм» - 1:3
Голы:  0:1 – 9 Кэрролл,  1:1 – 27 Стуани,  1:2 – 43 Кэрролл,  1:3 – 90 Кальери. 

«Мидлсбро» – Вальдес, Эспиноса, Чемберс, Френд, Гибсон, Клейтон, Траоре, де Рон, Форшоу (Жестед, 83), Стуани (Бэмфорд, 80), Негредо.
«Вест Хэм» – Рэндолф, Рид, Крессуэлл, Байрэм, Огбонна, Нобл (Фернандеш, 54), Обианг, Лансини, Фегули (Коллинз, 83), Антонио, Кэрролл (Кальери, 67).

Предупреждения: Лансини (6), Гибсон (80), Эспиноса (83).

«Сток Сити» – «Манчестер Юнайтед» - 1:1
Голы:  1:0 – 19, автогол Мата,  1:1 – 90 Руни.

«Сток Сити» – Грант, Шоукросс, Питерс, Джонсон, Мартинс Инди, Уэлан, Адам (Афеллай, 63), Аллен, Шакири (Нгой, 73), Арнаутович (Имбула, 88), Крауч.
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс, Блинд, Погба, Эррера, Мата (Руни, 67), Феллайни (Рэшфорд, 56), Мхитарян (Лингард, 73), Ибрагимович.

Предупреждения: Арнаутович (7), Грант (59), Питерс (62), Аллен (90).

Источник — Sport.ua

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