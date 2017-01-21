Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Карпаты сыграли вничью со словацким середняком

Команды обменялись быстрыми голами в начале поединка

  • 21.01.2017 18:47
  • 330 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Суперником у черговому спарингу для «зелено-білих» виступила «Дунайска Стреда», команда словацької «Fortuna ліги». Як і очікувалось, «Дунайска Стреда» вийшла на матч у бойовій готовності, адже вже у середині лютого вона розпочинає виступи в офіційному сезоні. Натомість, львів’яни тільки нещодавно розпочали підготовку до весняної частини сезону, а тренери команди продовжують підбирати оптимальний склад та перевіряти карпатівську молодь.

На перший тайм «Карпати» вийшли у такому складі: Підківка, Мірошніченко, Нестеров, 2 гравці на оглядинах, Завійський, Сениця, Худоб’як, Ксьонз та 2 гравці на оглядинах.

«Карпати» – «Дунайска Стреда» – 1:1
Голи: Ксьонз, 20 (пен.) – Віда, 10.

«КАРПАТИ»: Підківка (Сілецький, 46), Мірошніченко, Нестеров, 2 гравці на оглядинах, Завійський (Чачуа, 68), Сениця (Кльоц, 28), Худоб’як (Філімонов, 78), Ксьонз (Богач, 85), 2 гравці на оглядинах, (Грисьо, 55).

«ДУНАЙСКА СТРЕДА»: Славік, Живковіч, Гук, Шатка, Немет, Любічіч, Віда, Сімон Памбу, Контар, Пачінда, Шафранко.

Попередження: Нестеров, 74.

Источник — ФК Карпаты

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.