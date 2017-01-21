Карпаты сыграли вничью со словацким середняком

Суперником у черговому спарингу для «зелено-білих» виступила «Дунайска Стреда», команда словацької «Fortuna ліги». Як і очікувалось, «Дунайска Стреда» вийшла на матч у бойовій готовності, адже вже у середині лютого вона розпочинає виступи в офіційному сезоні. Натомість, львів’яни тільки нещодавно розпочали підготовку до весняної частини сезону, а тренери команди продовжують підбирати оптимальний склад та перевіряти карпатівську молодь.
На перший тайм «Карпати» вийшли у такому складі: Підківка, Мірошніченко, Нестеров, 2 гравці на оглядинах, Завійський, Сениця, Худоб’як, Ксьонз та 2 гравці на оглядинах.
«Карпати» – «Дунайска Стреда» – 1:1
Голи: Ксьонз, 20 (пен.) – Віда, 10.
«КАРПАТИ»: Підківка (Сілецький, 46), Мірошніченко, Нестеров, 2 гравці на оглядинах, Завійський (Чачуа, 68), Сениця (Кльоц, 28), Худоб’як (Філімонов, 78), Ксьонз (Богач, 85), 2 гравці на оглядинах, (Грисьо, 55).
«ДУНАЙСКА СТРЕДА»: Славік, Живковіч, Гук, Шатка, Немет, Любічіч, Віда, Сімон Памбу, Контар, Пачінда, Шафранко.
Попередження: Нестеров, 74.
Источник — ФК Карпаты
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