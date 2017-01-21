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Шальке минимально обыграл Ингольштадт, Коноплянка сыграл 9 минут

«Боруссия» на выезде одолела «Вердер», «Гамбург» проиграл «Вольфсбургу»

  • 21.01.2017 18:29
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«Вольфсбург» – «Гамбург» - 1:0
Гол:  1:0 – 82 Гомес.

«Вольфсбург» – Бенальо, Луис Густаво, Брума, Родригес, Калиджури (Виейринья, 69), Зегуин, Гилавоги, Малли (Майораль, 80), Нтеп (Блашчиковски, 89), Герхардт, Гомес.
«Гамбург» – Матения, Остжолек (Грегорич, 84), Дуглас Сантос, Сакаи, Пападопулос, Экдаль, Мюллер, Костич, Холтби, Маврай, Вуд.

Предупреждения: Экдаль (28), Бенальо (33), Остжолек (37), Луис Густаво (85).
Удаление: Экдаль (33).

«Шальке» – «Ингольштадт» - 1:0
Гол:  1:0 – 90+2 Бургшталлер.

«Шальке» – Фэрманн, Настасич, Хеведес, Налдо, Аого (Коноплянка, 85), Гайс (Бургшталлер, 46), Шопф, Майер (Авдияй, 67), Горетцка, Колашинац, Шупо-Мотинг.
«Ингольштадт» – Хансен, Брежери, Зуттнер, Хадерджонай, Матип, Коэн, Рожер, Гросс (Юнг, 75), Моралес, Лекки, Лескано (Ляйпертц, 90).

Предупреждение: Настасич (79).

«Дармштадт» – «Боруссия» М - 0:0

«Дармштадт» – Эссер, Холланд, Милошевич, Сулу, Сиригу, Вранчич (Юнгвирт, 82), Хеллер, Розенталь (Нимайер, 70), Гондорф, Гувара, Чолак (Шипплок, 89).
«Боруссия» М – Зоммер, Вестергор, Янчке, Вендт, Кристенсен, Хофманн (Хан, 70), Крамер, Дауд, Азар, Раффаэл (Симакала, 80), Штиндль.

Предупреждения: Янчке (59), Нимайер (90).

«Вердер» – «Боруссия» Д - 1:2
Голы:  0:1 – 5 Шюррле,  1:1 – 59 Бартельс,  1:2 – 71 Пишчек.

«Вердер» – Дробны, Сане, Гарсия, Бауэр, Мойсандер, Бартельс, Фритц (Кайнц, 80), Дилэйни, Гнабри (Велькович, 27), Писарро (Видвальд, 42), Крузе.
«Боруссия» Д – Вайденфеллер, Папастатопулос, Шмельцер (Дурм, 46), Пишчек, Гинтер, Шюррле, Пулишич, Кагава, Кастро (Геррейру, 70), Ройс (Дембеле, 70), Вайгль.

Предупреждения: Бауэр (19), Шюррле (43), Дилэйни (76), Гарсия (84).
Удаление: Дробны (39).

«Аугсбург» – «Хоффенхайм» - 0:2
Голы:  0:1 – 47 Вагнер,  0:2 – 64 Крамарич.

«Аугсбург» – Хитц, Хинтереггер, Гауэлеу, Стафилидис (Бобадилья, 64), Макс, Гу Чжа Чхоль (Кор, 46), Байер, Моравек (Халил Алтынтоп, 73), Шмид, Верхаг, Чжи Дон Вон.
«Хоффенхайм» – Бауманн, Цубер, Хюбнер, Зюле, Демирбай (Шер, 74), Окс (Крамарич, 46), Руди, Фогт, Амири (Полянски, 87), Вагнер, Ут.

Предупреждения: Стафилидис (10), Демирбай (15), Окс (21), Зюле (36), Гу Чжа Чхоль (39), Кор (50), Шер (90).

Источник — Sport.ua

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