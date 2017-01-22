Шестнадцать человек на сундук мертвеца

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Уж сколько раз твердили миру… И вот опять за рыбу гроши. Секта адептов шестнадцати команд в УПЛ растет и ширится. Суть их вероучения заключается в том, что стоит лишь, как можно скорее, вернуться к данному магическому числу участников ЧУ, и будет нам счастье. Невзирая ни на что. Но давайте по порядку.

«Я вважаю, що у 2017-у році зупинять процес скорочення команд, який триває останні чотири роки, - сказав Президент ПФЛ Сергій Макаров, - 12 клубів - це мінімум, який виступатиме в чемпіонаті України».

Как говорится, Вашими молитвами. По крайней мере, очень хотелось бы. Шо мы имеем, на данный момент?

Турнирную таблицу замыкают «Карпаты». Команда, которая за 18 туров набрала 5 легитимных очков и недосчиталась 6 очков, отобранных по решению ФИФА. Во Львове ситуация потихоньку выправляется, но никто не даст гарантии турнирного благополучия до конца сезона. То есть, «Карпаты» вполне могут оказаться реальным аутсайдером.

Занимающая ступень выше «Волынь» имеет 10 очков и, мягко выражаясь, туманные перспективы. Команду ждут санкции из-за невыплаты долгов перед полузащитником Сашей Стевичем и форвардом Алессандро Селином.

Представители ФИФА уже отправили бумаги по делу Селина в ФФУ. В случае, если клуб вовремя не рассчитается с бразильцем, его накажут снятием девяти баллов в турнирной таблице. Такое же наказание ожидает команду Виталия Кварцяного и в случае со Стевичем.

Тогда «Волынь» уйдет в минус и станет главным претендентом на вылет в первую лигу. Однако в борьбе за это место в тени есть еще один конкурент, чьи козыри бьют всех.

Руководство «Днепра» не выплатило долги помощникам бывшего наставника команды Хуанде Рамоса и не собирается этого делать.

18 января истек последний срок, установленный для погашения этих задолженностей. Теперь дисциплинарный комитет ФИФА 31 января должен рассмотреть вопрос об исключении «Днепра» из Премьер-лиги.

Таким образом, три команды из двенадцати (а это четверть участников турнира) фактически, так или иначе, глядят в первую лигу. А что, если события будут развиваться так: на деле меньше всех очков наберут «Карпаты», но таблицу замкнет оштрафованная «Волынь», а покинуть УПЛ волевым решением заставят «Днепр»? Достаточно реальный сценарий, между прочим.

Не кажется ли Вам, что в этом случае балластом для УПЛ следует считать все означенные 25% ее команд?

Ах да, мы же говорим о количестве команд. Но, опять же, где гарантии, что все они дотянут до начала следующего сезона? Пока мы можем говорить скорее о скромных надеждах на это. О чем спорить дальше, если в команде Первой шестерки игроки ждут зарплаты по десять месяцев?

Или речь идет о том, что, в случае чего, выбывших будет, кем заменить? Что ж, тогда это цифры ради цифр. И этот минимум для ЧУ вполне способен обернуться форс-мажорным минимумом для той же первой лиги. И, стало быть, глобально процесс сокращения команд не то, что не остановится, а наберет новые обороты. Идем дальше.

«Скажу більше - нам реально повернутися до формату із 16-ма клубами. Перша ліга здатна відделегувати чотири або п’ять боєздатних колективів».

Ладно, допустим, одна команда покинула «вышку», а другие две, более нее того заслуживавшие, остались. И, уж коли нам говорят о реальности формата-16, поглядим на боеспособность упомянутых «делегатов». Какими пятью коллективами предлагают доукомплектоваться?

«Нині бажання підвищитися у класі мають маріупольський «Іллічівець», рівненський «Верес», чернігівська «Десна», київська «Оболонь», «Черкаський «Дніпро». Певен, що вони витримають конкуренцію».

Ну, выдержать конкуренцию на уровне соперников, каждый третий из которых – недавний выходец из той же первой лиги, наверное, немудрено. Но кто будет призван конкурировать? «Черкасский Днепр», занимающий 7-е место в турнирной таблице, отставая от тройки лидеров на 10 очков? Или «Оболонь», и вовсе идущая 10-й?

Я же правильно понял: они ныне желают повыситься в классе? Или теперь у нас достаточно будет иметь это желание? Или уже расписана верхняя пятерка первой лиги по итогам будущего сезона? Притом что, будем откровенны, в наших реалиях практически любой из них может успеть до этого прекратить свое существование. Причем, по самым неожиданным причинам.

Теперь о тех, кто, на данный момент, проходит по спортивному принципу. Возьмем «Верес».

Октябрь. Состояние газона стадиона «Авангард», на котором ровненский «Верес» примет «Ворсклу» в поединке Кубка Украины, оставляет желать лучшего.

«До игры 1 час 20 минут… Точно народная команда. Поле тоже народное. Это в центре, в штрафную не заходил», – написал журналист Евгений Гресь на своей странице в Facebook, добавив соответствующее видео.

Ноябрь. После матча с «Буковиной» наставник «Вереса» Владимир Мазяр в очередной раз извинился за состояние футбольного поля. Как оказывается – было за что.

Здесь президент ПФЛ нам парирует: «Усі клуби готові вирішувати інфраструктурні питання, щоб грати в еліті».

Принято. Однако при этом отчего-то настораживает дальнейшее развитие событий в Ровно.

Декабрь. Якщо в поточному році з бюджету Рівненщини для НК «Верес» було виділено 1, 5 мільйона гривень, то у наступному фінансування клубу не передбачене. Про це розповів начальник управління у справах молоді та спорту РОДА Віталій Ліпський.

Или решать инфраструктурные вопросы народной команды будет таки-народ? А ведь поле, приемлемое для команд УПЛ, вполне может понадобиться уже этим летом. И, думаю, после истории с отменой матчей в Кубке, отнестись к этому должны более чем серьезно.

Словом, на мой взгляд, пока ПФЛ скорее выдает желаемое за действительное. Даже если речь идет о ближайшей перспективе с отсрочкой в один сезон.

Понятно, что важнейшей функцией первой лиги является качественное пополнение для «вышки». Но, если еще год назад, руководство ПФЛ на фоне ее кажущегося благополучия (которое, на самом деле, явилось результатом стечения обстоятельств) готово было делиться рецептами с УПЛ, то сегодня ему скорее имеет смысл задуматься о 16 командах таки для своей первой лиги.

Только в последнее время, по разным причинам, грозятся снять команды с соревнований «Скала», «Николаев», «Полтава» (а ведь последние двое – действующие участники Кубка страны, на секундочку). И, если я правильно понял, плохи дела у «Буковины», а то и у «Тернополя»… В общем, не до жиру, на самом деле – есть, чем заниматься, помимо, извините, популизма.

Когда-то, в советские времена, было принято сравнивать различные статистические данные с аналогичными в царской России по состоянию на 1913 год. Потому что это был последний мирный, а стало быть, нормальный год для хозяйства страны. Сегодня у нас есть свой 13-й год. И хотим мы этого, или нет, а иногда придется оглядываться и сравнивать.

Здесь мы говорим о футболе. Так вот, нынешний уровень ЧУ вообще не подлежит сравнению с последним мирным годом. Оно и понятно: ведь на дворе-то лишь смутный 17-й. И еще очень не скоро наш футбол можно будет сравнивать с показателями благополучного 2013-го. В известной мере, УПЛ почила в бозе. Оставив наследникам пресловутый сундук из пиратской песни.

Из 16 команд ЧУ сезона 2013-14 сегодня в живых осталась только половина. И меньше половины из нее – только три команды – не испытали стремительный регресс. Так о каких шестнадцати может идти речь сейчас? Разве что тупо ради количества, в ущерб низшим лигам, потихоньку размывая нижние слои пирамиды.

Спасибо, что двенадцать. Спасибо, что живые. А местами полуживые. Дайте вы для начала хоть им как-то устаканиться. И то, вон, похоже, уже с февраля одна будет мысленно не с ними.

Кстати, о стаканах. В той пиратской песенке еще поется о бутылке рому. Вот с ее помощью будет гораздо реальнее представить себе, как наши шестнадцать человек разделят между собой этот полупустой сундук мертвеца.

Пей, и дьявол тебя доведет до конца.

Йо-хо-хо и бутылка рому!..

Что Вы говорите? Песня была не о том? И человек там было пятнадцать? А это действительно так важно? Что Вам сказать: автор всегда слишком вольно обращался с цитатами из классики. Что выросло, то выросло.

Автор — Игорь Стенгач, Sport.ua

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